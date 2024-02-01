Circle to Search özelliği Galaxy S24 ve Pixel 8 modellerine geldi

Teknoloji devi Google kısa süre önce Circle to Search adlı yeni özelliğini tanıtmıştı. Galaxy Unpacked etkinliğinde duyurulan özellik, kullanıcıların görsel aramalarını çok daha kolay bir hale getirmeyi vaat etti. Son derece basit bir şekilde çalışan bu işlev, aranan içeriğin daire içine alınmasıyla ya da küçük bir dokunma hamlesiyle aramalarınızı daha pratik bir hale getiriyor.

Galaxy S24 serisi akıllı telefon modelleri ile birlikte kullanıcılara tanıtılan bu özellik artık nihayet kullanıcılara sunuluyor. Fakat ne yazık ki şimdilik bu işlevden yalnızca bazı cihazlar yararlanabiliyor. Bu şanslı telefonlar arasında Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Samsung Galaxy S24 serisi yer alıyor.

Circle to Search nihayet kullanıcılarla buluştu

Bugün itibariyle Samsung ve Google’ın amiral gemisi akıllı telefon modellerinde kullanıma sunulan Circle to Search özelliği şimdiden büyük bir ilgi görmüş durumda. Oldukça basit bir şekilde yararlanabileceğiniz işlev; herhangi bir görüntünün üzerinde daire çizerek, karalama yaparak ya da dokunarak aramalarınızı hızlandırıyor.

İşlerinizi kolaylaştırmaya yardımcı olacak bu özellik; ister sosyal medyada dolaşırken, ister arkadaşlarınızla sohbet ederken rahat bir şekilde etkinleştirilebiliyor. Şirket bu özelliğini “Belki bilmediğiniz bir kelime, hiç ziyaret etmediğiniz bir şehir ya da arkadaşınızın önerdiği yeni bir kafe olabilir” cümlesiyle özetliyor.

Circle to Search özelliği ne işe yarıyor?

Google’ın blog sayfasında yer alan bilgilere göre Circle to Search özelliği birçok farklı alanda kullanıcıların işlerini kolaylaştırmaya katkıda bulunacak. İşlevin kullanım senaryolarını şu şekilde özetlemek mümkün: