Küçük tablet, büyük telefon: Huawei MatePad Mini yolda

Huawei, Apple'ın iPad Mini'sine rakip yeni bir tablet için kolları sıvadı.

Merakla beklenen cihazın MatePad Mini adıyla raflarda boy göstereceği doğrulandı.

Şirket ayrıca tabletin ilk resmi görüntülerini de paylaşıldı.

Huawei, çok yakında piyasaya sürülecek yeni tableti ile ilgili ilk ipuçlarını resmen duyurdu. Apple’ın iPad Mini serisiyle rekabet etmek üzere hazırladığı kompakt tablet Huawei MatePad Mini hakkında resmi bazı ayrıntılar paylaşıldı.

Merakla beklenen cihaz, akıllı telefon ile geleneksel tablet arasında bir orta yol sunmayı vaat ediyor. Huawei tarafından doğrulanan görüntülerle birlikte cihazın şık tasarımı dikkat çekiyor. Ayrıca ortaya çıkan teknik özellikler, modelin premium segmente odaklandığını gözler önüne seriyor.

Huawei MatePad Mini’nin resmi görüntüleri paylaşıldı

MatePad Mini’nin ilk resmi görselleri yayınlandı. Cihazın tasarımı ve ismi bu sayede resmi olarak doğrulandı. Ürünün odak noktasını tanımlayan “Küçük tablet, büyük telefon” sloganı büyük ilgi gördü.

Yeni ürünü yeşil renkte de görebilirsiniz. Bazı tasarım detayları Mate 60 serisini akıllara getiriyor. Tıpkı söz konusu modeldeki gibi yuvarlak metal kenarlar, iki lensli dairesel bir kamera modülü, nispeten ince kenarlı bir ekran ve delik çentiğe yerleştirilmiş bir selfie lensi yer alıyor.

Ön kamera, ekranın köşelerinden birinde benzersiz bir şekilde konumlandırılıyor. Bu da tabletin dikey olarak kullanılmasını teşvik ediyor. Huawei böylece genellikle bu konumda kullanılan iPad Mini ve hatta Amazon’un Kindle’ı gibi e-kitap okuyucularıyla da rekabet etmeyi amaçlıyor.

Huawei MatePad Mini özellikleri

Resmi tasarımının paylaşılmasının yanı sıra Huawei MatePad Mini’nin teknik özellikleri ile ilgili de önemli ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Beklendiği gibi yeni ürün, işlemciyle başlayarak güçlü teknik özelliklere sahip olacak ve premium segmenti hedefleyecek.

Söylentilere göre bu tablette, şirketin en yeni amiral gemisi akıllı telefonu Huawei Pura 80 Ultra’da kullanılan işlemciyle aynı olan HiSilicon Kirin 9020 çipine sahip olacağız. Ayrıca 66W hızlı şarj destekli 6.500 mAh batarya, 16:10 en boy oranı ve 120 Hz yenileme hızına sahip 8,8 inçlik bir ekran karşımıza çıkacak.

Tüm bunlar yaklaşık 5 mm kalınlığındaki bir gövdede yer alacak. Bu da onu şu anda piyasadaki en ince tabletlerden biri haline getirecek. Cihaz sadece 260 gram ağırlığında olacak.

Huawei’nin öne çıkardığı yeşil renk tonunun yanı sıra cihaz beyaz ve siyah renklerde de satışa sunulacak. Merakla beklenen Huawei MatePad Mini, Mate XTs ile birlikte 4 Eylül’de tanıtılacak.

Son olarak aynı gün, yani 4 Eylül Perşembe günü Samsung da bir etkinlik gerçekleştirecek. Şirket burada yeni fiyat-performans telefonu Galaxy S25 FE ile karşımıza çıkacak. Apple ise 9 Eylül Salı düzenlenecek Awe Dropping lansmanıyla birlikte iPhone 17 serisini tüketicilere sunacak.