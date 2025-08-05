Huawei Pura 80 Pro ve 80 Ultra Türkiye’de satışa çıktı: İşte özellikleri ve fiyatları

Huawei Pura 80 Pro modeli bugün Türkiye'de ön siparişe sunuldu.

Cihaz 68 bin 999 TL'lik ön sipariş fiyatı ve bir dizi hediye fırsatıyla karşımıza çıkıyor.

Pura 80 Ultra modelinin ise 89 bin 999 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkacağı belirtiliyor.

Huawei Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra modellerinin Türkiye lansmanı bugün gerçekleşti. Performans canavarı akıllı telefon modelleri Çin pazarında piyasaya çıktıktan kısa süre sonra nihayet ülkemize adım attı.

Huawei’nin üst düzey özelliklere sahip olan akıllı telefon modelleri şu anda Türkiye’de resmi olarak satın alınabiliyor. Gelişmiş donanımı, işlevsel yapay zeka işlevleri ve mobil fotoğrafçılar için iddialı kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Huawei Türkiye ayrıca bu ürünleri satın alan tüketicilere bir dizi hediye sunacağını da açıkladı.

Huawei Pura 80 Pro ve 80 Ultra’nın Türkiye fiyatları ne kadar?

Performans canavarı akıllı telefon modelleri şu anda Huawei Türkiye resmi internet sitesinde listeleniyor. Pura 80 Pro’nun ülkemizdeki satış fiyatı 68 bin 899 TL olarak duyuruldu. Pura 80 Ultra fiyatları ise 512 GB’lık sürüm için 89 bin 999 TL, 1 TB’lık versiyonda ise 99 bin 999 TL’den karşımıza çıkıyor.

Fakat şu anda yalnızca Huawei Pura 80 Pro modeli Türkiye pazarında satılıyor. Serinin “Ultra” modeli ise henüz raflarda mevcut değil.

Ön sipariş sürecinde özel depozito avantajıyla yalnızca 99 TL’lik bir ön ödeme ile 9 bin 999 TL anında indirim vaat ediliyor. Ayrıca cihazı satın alan kullanıcılara bir dizi hediye sunuluyor.

Bu hediyeler arasında Huawei Watch GT 5 Pro akıllı saat modeli ve 100W SuperPower şarj cihazı yer alıyor. Öte yandan Huawei Care+ ekran koruma sigortası, 10 kat BolPara Puan avantajı ve hızlı teslimat imkanı gibi ayrıcalıklar ekleniyor.

Tüm bunların yanı sıra Huawei Türkiye, 19 Ağustos tarihinde bir lasnman etkinliği daha gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu etkinlikte de şirketten yeni ürün duyuruları gelmesi bekleniyor.

Huawei Pura 80 Pro özellikleri

Boyutlar: 163 x 76,1 x 8,3 mm

163 x 76,1 x 8,3 mm Ağırlık: 219 gram

219 gram Ekran: 1.276 x 2.848 piksel çözünürlüğe ve 1 – 120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç LTPO OLED ekran, 3.000 nite kadar parlaklık ve 2. nesil Kunlun Glass koruması

1.276 x 2.848 piksel çözünürlüğe ve 1 – 120 Hz değişken yenileme hızına sahip 6,8 inç LTPO OLED ekran, 3.000 nite kadar parlaklık ve 2. nesil Kunlun Glass koruması RAM kapasitesi: 12 GB RAM

12 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera (ultra geniş, AF, f/2.0)

13 MP ön kamera (ultra geniş, AF, f/2.0) Arka kamera: 50 MP ana sensör (1″ sensör, f/1.6-4.0, OIS), 48 MP telefoto sensör (4x optik zoom, f/2.1, OIS), 40 MP ultra geniş sensör (f/2,2) ve Renk yakalama için çok spektral sensör

50 MP ana sensör (1″ sensör, f/1.6-4.0, OIS), 48 MP telefoto sensör (4x optik zoom, f/2.1, OIS), 40 MP ultra geniş sensör (f/2,2) ve Renk yakalama için çok spektral sensör Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 5.700 mAh pil

100W hızlı şarjlı 5.700 mAh pil Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7 Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, 80W kablosuz şarj, stereo ses, uydu iletişimi, yan tarafta parmak izi okuyucu

5G, Wi-Fi 7 Dual Band, Bluetooth 5.2, NFC, 80W kablosuz şarj, stereo ses, uydu iletişimi, yan tarafta parmak izi okuyucu İşletim sistemi: EMUI 14.1 (Küresel) ve HarmonyOS 5.1 (Çin) işletim sistemi

Huawei Pura 80 Ultra özellikleri