Eğlence ve iş odaklı tablet Infinix XPad Edge 4G piyasaya çıktı

Infinix XPad Edge resmen tanıtıldı.

Cihaz, 2.4K çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 13.2 inçlik ekranla geliyor.

Snapdragon 685 işlemcili tablet, dörtlü hoparlör sistemi ve 18W hızlı şarj destekli 8.000 mAh bataryaya sahip.

Infinix XPad Edge 4G, markanın uygun fiyatlı tablet kategorisindeki en yeni seçeneği olarak Malezya’da resmen satışa sunuldu. Eğlence ve iş odaklı ideal bir kullanıma ev sahipliği yapan model, orta seviye bir donanım sunuyor.

Infinix’in yeni tablet modeli şimdiden dikkatleri üzerine çekiyor. Modelin öne çıkan teknik özellikleri arasında 8.000 mAh’lik geniş pil kapasitesi, 13.2 inçlik dev ekran ve Snapdragon 685 işlemci karşımıza çıkıyor.

Infinix XPad Edge 4G özellikleri

Kalınlık: 6,19 mm

Ağırlık: 588 gram

Ekran: 2.4K çözünürlük ve 90Hz yenileme hızına sahip 13.2″ IPS LCD ekran, 45 nite kadar parlaklık seviyesi

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 685

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB dahili depolama alanı / MicroSD kart ile 2 TB’a kadar genişletilebilir hafıza

Selfie kamerası: 8 MP ön kamera

Arka kamera: 8 MP ana kamera

Batarya kapasitesi: 18W şarjlı 8.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15

Diğer özellikler: 4G bağlantısı, Wi-Fi 5 çift bant, Bluetooth 5.4, y an tarafa monte edilmiş parmak izi okuyucu ve dörtlü hoparlör

Yeni Infinix tableti 2,4K çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunan 13,2 inç ekrana sahip. Bu ekranın ayrıca göz sağlığı için uygun özellikler barındırdığı da vurgulanıyor.

Gizmochina’ya göre tablet, Qualcomm Snapdragon 685 işlemciden güç alıyor. Modelde 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Kullanıcılar ayrıca microSD kart aracılığıyla depolama alanını 2 TB’a kadar genişletebiliyor.

Infinix XPad Edge 4G modeli kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemiyle çalışıyor. Model, 8.000 mAh bataryaya sahip ve 18W hızlı şarjı destekliyor.

Öte yandan Infinix’e göre standart ayarlardan yüzde 300’e kadar daha yüksek ses seviyesiyle etkileyici bir deneyim sunan dört hoparlör yer alıyor.

Tablet, 4G LTE ve WiFi bağlantısını destekliyor. Böylelikle kullanıcıların evde ya da hareket halindeyken bağlantıda kalması sağlanıyor. Cihazın tasarımı ince metal gövde ve 588 gramlık ultra hafif bir ağırlığa sahip.

Infinix XPad Edge 4G fiyatı

Tek renk seçeneği olarak Celestial Ink Gray ile duyurulan Infinix tableti, şu anda yalnızca Malezya pazarında satılıyor. Yakında diğer ülkelere de ulaşması beklenen model 1.329 MYR (yaklaşık 13 bin TL) fiyat etiketiyle listeleniyor.

Bununla birlikte standart kutuda tabletin yanı sıra şarj adaptörü, USB Type-C kablosu ve SIM çıkarma aparatı yer alıyor.