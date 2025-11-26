Huawei Mate X7 tanıtıldı: 20 GB RAM ve uydu bağlantısı ile öne çıkıyor

Reklam

Huawei'nin yeni katlanabilir telefonu Mate X7 resmen tanıtıldı.

Çinli şirket, cihazda kendi geliştirdiği üst düzey Kirin 9030 Pro çipini kullandı.

Cihaz, katlanabilir telefonlar için önemli bir adım olan IP58 ve IP59 dayanıklılık sertifikalarına sahip.

İlk olarak Çin'de satışa çıkan modelin yakında Türkiye'de de raflara gelmesi bekleniyor.

Yeni nesil katlanabilir telefon modeli Huawei Mate X7 resmen tanıtıldı. Göz alıcı bir tasarıma sahip olan amiral gemisi cihaz, birinci sınıf bir “premium” mobil deneyim vaat ediyor.

Yenilenmiş tasarımı ile dikkatleri üzerine çeken model, güçlü bir kamera seti ve olağanüstü performansa ev sahipliği yapıyor. Cihaz, önceki nesle kıyasla üstün bir hız sunan Kirin 9030 Pro çipinden güç alıyor.

Geçen yıl piyasaya sürülen Huawei Mate X6 zaten ince ve hafif tasarımıyla biliniyordu. Fakat Çinli şirket, yeni modelde boyutları daha da küçülttü. Katlandığında 9,5 mm kalınlığa sahip olan cihaz, açıldığında ise sadece 4,5 mm oluyor. Alüminyum gövde yapısı korunurken, ağırlığı da 235 grama düşürülüyor.

Öte yandan Mate X7’de dayanıklılığı artırmak için suya, toza ve yüksek basınçlı su jetlerine karşı koruma vaat eden IP58 ve IP59 sertifikaları bulunuyor.

Huawei Mate X7 özellikleri

Boyutlar: 156,8 x 73,8 x 9,5 mm (katlanmış) ve 156,8 x 144,2 x 4,5 mm (açık)

Ağırlık: 235 gram

Dahili ekran: 8 inç LTPO OLED ana ekran, 120 Hz adaptif yenileme hızı ve 2.416 × 2.210 piksel çözünürlük

Harici ekran: 6,49 inç LTPO OLED harici ekran, 120 Hz adaptif yenileme hızı ve 2.444 × 1.080 piksel çözünürlük

İşlemci: Kirin 9030 Pro

RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB veya 20 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera (harici ekranda) / f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera (dahili ekranda)

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 50 MP telefoto makro sensörü, 40 MP ultra geniş sensör ve 2. nesil Red Maple multispektral sensörü

Batarya kapasitesi: 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.600 mAh silikon-karbon pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 6

Diğer özellikler: IP58/IP59 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 6, GPS, NFC, USB 3.1 ve uydu bağlantısı

Katlanabilir cihazın ön yüzünde 6,49 inç harici ekran ve 8 inç dahili ekran yer alıyor. Her iki ekranda da 1 ila 120 Hz arasında değişken yenileme hızı destekleniyor ve 1440 Hz PWM’ye sahip LTPO OLED panellerden yararlanılıyor.

GSMArena’nın aktardığı bilgilere göre Huawei Mate X7 modelinin kamera seti mobil fotoğrafçılar için etkileyici yetenekler vaat ediyor. Cihaz, geçen yılki değişken diyafram açıklığına (f/1.4–4.0) ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip ana RYYB sensörünü koruyor.

Yenilikler arasında ise f/2.2 diyafram açıklığına ve 3.5x optik zoom özelliğine sahip 50 MP telefoto lens yer alırken, ultra geniş açılı lens 40 MP olarak kalıyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için her ekranda birer tane olmak üzere iki adet 8 MP kamera mevcut.

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu Kirin 9030 Pro yonga setiyle donatılıyor. RAM kapasitesi seçenekleri 12 GB ile 20 GB arasında değişkenlik gösteriyor. Öte yandan cihazın dahili depolama alanı 1 TB’a kadar çıkıyor.

Cihazda 5.600 mAh kapasiteli iki silikon-karbon pil kullanıyor. 66W hızlı şarj ile 50W kablosuz şarj desteği sunuluyor. Model kutudan çıkar çıkmaz HarmonyOS 6 işletim sistemi ile çalışıyor. Ayrıca ürün uydu bağlantısını da destekliyor.

Huawei Mate X7 fiyatı

İlk olarak Çin’de satışa çıkan yeni katlanabilir telefon modeli beyaz, mor, siyah ve kırmızı renk seçenekleriyle listeleniyor.

Cihaz 12 GB+256 GB’lık sürümüyle 12.999 CNY (yaklaşık 78 bin TL) başlangıç fiyatıyla satılıyor. En gelişmiş paket olan 20 GB+1 TB’lık versiyon ise 17.999 CNY’den (yaklaşık 108 bin TL) sunuluyor.

Son olarak geçen yılki Huawei Mate X6 modeli de Türkiye’de satışa çıkmıştı. Dolayısıyla yeni Mate X7’nin de yakında ülkemize giriş yapabileceği tahmin ediliyor.