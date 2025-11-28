16:10 ekranlı katlanabilir telefon: Huawei Pura X2 yola çıktı

Reklam

Huawei'nin bir sonraki amiral gemisi katlanabilir telefonu Pura X2'nin aktif geliştirme aşamasına girdiği söyleniyor.

Merakla beklenen cihazın 16:10 ekran formatı ve gelişmiş kamera setiyle karşımıza çıkacağı söyleniyor.

İddialara göre cihaz, 2026'nın ilk yarısında resmi olarak piyasaya sürülecek.

Bu yılın Mart ayında piyasaya sürülen Huawei Pura X modelinin yeni sürümü geliyor. Ortaya çıkan son raporlara göre Çinli teknoloji devi, Pura X2 cihazı için şimdiden hazırlıklara başladı. 16:10 ekrana sahip olacak bu ilginç katlanabilir telefon ile ilgili ilk detaylar gün yüzüne çıktı.

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu 2026 yılının ilk yarısında piyasaya sürülecek. İddialı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekecek cihaz, ergonomik ve kullanıcı dostu bir yapıya ev sahipliğinde bulunacak.

Reklam

Huawei Pura serisinin yeni üyesi geliyor

Huawei’nin yeni katlanabilir telefonu, şirketin bu yılın Mart ayında piyasaya sürdüğü Huawei Pura X modelinin halefi olarak geliyor. Cihazın başlıca özellikleri arasında çift kullanım için geniş bir ekran yer alıyor.

Bu anlamda cihaz, katlanma şekli kitap şeklindeki modellere oldukça benziyor. Fakat onlardan farklı olarak bu modelin dikey kullanım için tasarlandığı vurgulanıyor.

Merakla beklenen ürünün Çinli şirket tarafından kendi ülkesinde “deneysel” olarak piyasaya sürüleceği vurgulanıyor. Dolayısıyla serinin yeni modelinin geliştirilmesi, orijinalinin beklendiği kadar başarılı olduğunun bir göstergesi olabilir.

GSMArena’nın haberine göre Huawei Pura X2 cihazının lansman döneminin gelecek yılın Ocak-Mart ayları arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

Mevcut Pura X modeli Huawei tarafından geliştirilen Kirin 9020 çipiyle piyasaya sürülmüştü. Halefinin ise Kirin 9030 işlemcisiyle raflara gelmesi muhtemel görünüyor.

Fikir vermesi açısından, bu yıl piyasaya sürülen Huawei Pura X’in teknik özelliklerine aşağıdan göz atabilirsiniz:

Katlanmış boyutlar: 91,7×74,3×15,1 mm

91,7×74,3×15,1 mm Katlanmamış boyutlar: 143,2×91,7×7,15 mm

143,2×91,7×7,15 mm Ağırlık: 195.9 gram

195.9 gram Dahili ekran: 2120x1320p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 6,3 inç LTPO OLED dahili ekran

2120x1320p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 6,3 inç LTPO OLED dahili ekran Harici ekran: 980x980p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 3,5 inç LTPO OLED harici ekran

980x980p çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve 2.500 nit parlaklık sunan 3,5 inç LTPO OLED harici ekran İşlemci: Huawei Kirin yonga seti

Huawei Kirin yonga seti RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı Selfie kamerası: 10,7 MP (f/2,2) ön kamera

10,7 MP (f/2,2) ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS, RYYB, f/2.2 diyafram), 40 MP sensörlü ultra geniş lens (RYYB, f/2.2 diyafram) ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3,5x zoom, OIS, f/2,4 diyafram)

50 MP sensörlü ana lens (OIS, RYYB, f/2.2 diyafram), 40 MP sensörlü ultra geniş lens (RYYB, f/2.2 diyafram) ve 8 MP sensörlü telefoto lens (3,5x zoom, OIS, f/2,4 diyafram) Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, stereo ses, NFC ve uydu araması

5G bağlantısı, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, stereo ses, NFC ve uydu araması Batarya kapasitesi: 66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip 4.720 mAh pil

66W kablolu ve 40W kablosuz hızlı şarj özelliğine sahip 4.720 mAh pil İşletim sistemi: HarmonyOS 5