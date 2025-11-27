Huawei Mate X7’nin global çıkış tarihi açıklandı: Türkiye’ye gelecek mi?

Reklam

Huawei, yeni katlanabilir amiral gemisi Mate X7'nin global lansman tarihini 11 Aralık olarak duyurdu.

Şirketin "premium" cihazı Dubai'de gerçekleştirilecek lansmanla beraber küresel pazara açılacak.

Geçen yıl piyasaya sürülen Mate X6'nın Türkiye'de satışa çıktığını göz önüne alırsak, muhtemelen yeni model de ülkemizde raflara gelecek.

Yeni premium katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X7 çok yakında global pazara açılacak. Bu hafta Çin pazarında resmi olarak tanıtılan cihaz, çok fazla bekletmeden küresel arenada da raflarda boy göstermeye hazırlanıyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, Mate X7’nin küresel pazara sunulacağını doğruladı. Şirketin sosyal medya hesapları aracılığıyla gerçekleştirilen duyuruda, ürünün 11 Aralık tarihinde Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenecek bir lansman etkinliğinde globale açılacağı ifade edildi.

Huawei Mate X7’nin Türkiye’de de satışa çıkması bekleniyor

Huawei şimdilik ne yazık ki Mate X7’nin satışa çıkacağı ülkelerin listesini açıklamadı. Fakat geçen yıl piyasaya sürülen Mate X6’nın Türkiye pazarında da satışa çıktığını göz önüne alırsak, muhtemelen yeni model de ülkemizde raflara gelecek.

Yine de aynı ipucunu takip edersek, Mate X6 global pazara çıktıktan yaklaşık 2 ay sonra Türkiye’ye ulaşmıştı. Huawei’nin aynı lansman stratejisini sürdürmesi halinde muhtemelen Mate X7 de 2026 yılının Şubat ayında ülkemize giriş yapacak.

Fakat şimdilik bunun doğrulanmış bir bilgi olmadığını, yalnızca bir tahminden ibaret olduğunu belirtmekte fayda var.

GSMArena’ya göre şimdiye kadar yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan‘nda katlanabilir telefonun Çin dışında ilk teslim edileceğini belirten tanıtım materyalleri yayınladı. Dolayısıyla modelin raflara geleceği diğer ülkeler henüz tam olarak doğrulanmadı.

Huawei henüz global ve Çin versiyonları arasındaki olası farklılıklar hakkında da henüz bir yorum yapmadı. Fakat markanın benimsediği modele uygun olarak teknik özelliklerin aynı kalması muhtemel görünüyor.

Huawei Mate X7 teknik özellikleri

Boyutlar: 156,8 x 73,8 x 9,5 mm (katlanmış) ve 156,8 x 144,2 x 4,5 mm (açık)

Ağırlık: 235 gram

Dahili ekran: 8 inç LTPO OLED ana ekran, 120 Hz adaptif yenileme hızı ve 2.416 × 2.210 piksel çözünürlük

Harici ekran: 6,49 inç LTPO OLED harici ekran, 120 Hz adaptif yenileme hızı ve 2.444 × 1.080 piksel çözünürlük

İşlemci: Kirin 9030 Pro

RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB veya 20 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama

Selfie kamerası: f/2.4 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera (harici ekranda) / f/2.2 diyafram açıklığına sahip 8 MP ön kamera (dahili ekranda)

Arka kamera: 50 MP ana sensör, 50 MP telefoto makro sensörü, 40 MP ultra geniş sensör ve 2. nesil Red Maple multispektral sensörü

Batarya kapasitesi: 66W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 5.600 mAh silikon-karbon pil

İşletim sistemi: HarmonyOS 6

Diğer özellikler: IP58/IP59 sertifikası, Wi-Fi, Bluetooth 6, GPS, NFC, USB 3.1 ve uydu bağlantısı