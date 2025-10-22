Nubia Z80 Ultra piyasaya çıktı: 144 Hz ekran ve üst düzey performans

Nubia Z80 Ultra bugün resmen Çin pazarında piyasaya sunuldu.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipli telefon, 144 Hz yenileme hızına ve 1.5K çözünürlüğe sahip 6,85 inç OLED LTPO BOE X10 ekranla geliyor.

Ekran altı kamera teknolojisiyle etkileyici bir görünüm sunan model, 7.200 mAh pil kapasitesiyle donatılıyor.

ZTE ayrıca mobil fotoğrafçılar için ayrı satılan profesyonel bir kamera kiti de sunuyor.

ZTE bugün Çin pazarına yönelik yeni amiral gemisi Nubia Z80 Ultra modeliyle karşımıza çıktı. Göz alıcı şık ve zarif bir tasarıma ev sahipliği yapan cihaz, üst düzey akıllı telefon segmentinde öne çıkmaya aday görünüyor.

Arka tarafta üst kısımda büyük bir kamera modülü yer alıyor. Dikkat çekici bir tasarıma sahip olan akıllı telefonun gövdesi metalden yapılıyor. Suya veya toza karşı koruma amacıyla telefonda IP69 sertifikası da bulunuyor.

Nubia Z80 Ultra özellikleri

Boyutlar: 164,5×77,2×8,6 mm

Ağırlık: 227 gram

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,85 inç LTPO BOE X10 OLED ekran, 144 Hz yenileme hızı

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

RAM kapasitesi: 12 GB, 16 GB veya 24 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB dahili depolama alanı

Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera

Arka kamera: 50 MP sensörlü (OIS) ana lens, 50 MP sensörlü (120º) ultra geniş lens ve 64 MP sensörlü telefoto lens (OIS, makro)

Batarya kapasitesi: 90W kablolu ve 80W kablosuz şarj desteğine sahip 7.200 mAh pil

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve NFC bağlantısı

Dayanıklılık: IP68/IP69 sertifikası

İşletim sistemi: Android 16

Performans canavarı telefon 1,5K çözünürlüğe ve 144 Hz’e kadar ulaşabilen yenileme hızına sahip 6,85 inç LTPO BOE X10 OLED ekranla geliyor. 90W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj desteği sunan 7.200 mAh pil kapasitesinden güç alıyor.

Nubia Z80 Ultra, herhangi bir aktivitede ya da ağır oyunlarda en iyi performansı sağlayabilmek adına Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Elite Gen 5 çipini kalbinde taşıyor. 16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 1 TB dahili depolama alanı sunuluyor.

GSMArena’ya göre yeni Nubia modeli profesyonel bir kamera kiti ile karşımıza çıkıyor. Bu kit alüminyum alaşımlı çerçeve ve deri arka yüzey ile üretiliyor. Kayış, akıllı telefonu kullanırken daha fazla güvenlik sağlıyor. Kit, telefonun kameralarını kontrol etmek için fiziksel düğmeler sunuyor. Bunlara deklanşör, yakınlaştırma kontrolü ve hatta harici lens desteği de dahil durumda.

Nubia Z80 Ultra modeli optik görüntü sabitleme (OIS) özelliğine sahip 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı lens ve 64 MP periskop (OIS) ile mobil fotoğrafçılar için iddialı bir deneyim vaat ediyor. Ekranın altında ise 16 MP ön kamera taşınıyor.

Telefonda 5G ağ desteği, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve Google Wallet ile temassız ödemeler için NFC desteği sağlanıyor. Üst düzey akıllı telefon modeli kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemi ile çalışıyor.

Nubia Z80 Ultra fiyatı

Siyah, beyaz ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle Çin’de satışa çıkan Nubia Z80 Ultra’nın fiyatı belli oldu. Cihaz 4.999 CNY (yaklaşık 29 bin TL) başlangıç fiyatıyla tüketicilere sunuluyor.