Ultra ince Motorola Moto X70 Air duyuruldu: iPhone Air’a rakip olacak

Motorola, Ekim ayında raflara gelmesi beklenen ultra ince telefonunu duyurdu.

Göz alıcı bir tasarım sunan Moto X70 Air şimdiden büyük bir beklenti oluşturdu.

Cihazın iPhone Air ve Samsung Galaxy S25 Edge ile doğrudan rekabet edeceği söyleniyor.

Ultra ince telefon akımına Motorola da katılıyor. Şirket, Samsung Galaxy S25 Edge ve iPhone Air ile doğrudan rekabet edecek Moto X70 Air modelini duyurdu. Cihazın tanıtım afişini yayınlayan marka, estetik ve taşınabilirliği ön planda tutuyor.

Kullanıcı deneyimini yapay zeka ile iyileştirmeyi vaat eden Motorola, tanıtım afişinin dışında henüz pek fazla bilgi paylaşmadı. Moto X70 Air’ın özellikleri şu anda belirsizliğini korumaya devam ediyor. Fakat yine de belirli ipuçları sayesinde telefondan neler bekleyebileceğimiz anlaşılıyor.

Moto X70 Air neler sunacak?

Gizmochina’ya göre Motorola’nın stratejisi, ultra ince akıllı telefonların yeni trendine bir yanıt gibi görünüyor. X70 Air’ın boyutları ve ağırlığı henüz açıklanmadı. Fakat isminden de anlaşılacağı üzere şirket, her milimetrenin ve gramın önemli olduğu bir modeli tüketicilerle buluşturacak.

Arka taraftaki hatlar, en az iki kameralı bir modülü akla getiriyor. Cihazın yüksek yenileme hızına sahip pOLED ekran ve yapay zeka özellikleri için gereken performansı sağlayabilen Qualcomm veya MediaTek’ten gelişmiş bir yonga seti gibi birinci sınıf bileşenlere sahip olması bekleniyor.

Moto X70 Air modelinin yazılımına yapay zekanın entegre edilmesi bekleniyor. Kamera alanında ise sahne tanıma, portre iyileştirme, gece modu ve üretken görüntü düzenleme gibi özellikler yer alacak. Ayrıca daha güçlü bir sanal asistanın da entegre edileceği söyleniyor.

Merakla beklenen yeni ultra ince akıllı telefon ilk olarak Çin’de satışa sunulacak. Dünyanın en rekabetçi pazarlarından biri olan Çin’de elde edilecek herhangi bir başarı, Moto X70 Air’ın diğer bölgelere de yayılmasını sağlayabilir. Fakat şimdilik bu konuda net bir açıklama bulunmuyor.

Fiyatlandırma ve nihai özelliklerle ilgili tüm detaylar Ekim ayı sonlarında yapılması planlanan resmi lansman etkinliğinde doğrulanacak. İlerleyen günlerde cihazla alakalı daha fazla ayrıntıya ulaşacağımız düşünülüyor.