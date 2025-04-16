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    Dünyanın en ince telefonu RedMagic 10 Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Dünyanın en ince telefonu olarak lanse edilen ve gelişmiş bir mobil oyun deneyimine odaklanan RedMagic 10 Air piyasaya çıktı.
    RedMagic 10 Air
    Görsel: RedMagic
    • RedMagic 10 Air, 7,85 milimetrelik kalınlığıyla "dünyanın en ince telefonu" olarak piyasaya sunuldu.
    • Oyun odaklı akıllı telefon, şık tasarımı ve yüksek performanslı özellikleriyle dikkat çekiyor.
    • İlk olarak Çin'de satışa sunulan modelin yakında global pazara geleceği söyleniyor.

    Ultra ince tasarımıyla öne çıkan RedMagic 10 Air resmen tanıtıldı. Son derece şık bir görünüm sunan cihaz, estetik olarak kullanıcılara göz alıcı bir deneyim vaat ediyor. Yüksek performansa sahip telefonun öne çıkan özellikleri arasında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti, 6.000 mAh pil kapasitesi ve termal ısı dağıtım sistemi karşımıza çıkıyor.

    Nubia çatısı altında piyasaya sürülen yeni performans canavarı akıllı telefon modeli son birkaç haftadır teknoloji dünyasında sabırsızlıkla bekleniyor. Nihayet raflarda boy göstermeye başlayan ürün, iPhone 17 Air ve Samsung Galaxy S25 Edge gibi ultra ince tasarımlı modellerle doğrudan rekabet etmeye odaklanıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

    RedMagic 10 Air özellikleri

    • Boyutlar: 164,3 × 76,6 × 7,85 mm
    • Ağırlık: 205 gram
    • Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,8 inç OLED ekran (2.480 x 1.116 piksel), 120 Hz yenileme hızına sahip ekran
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 / Tescilli Red Core R3 çipi
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 16 MP ekran altı ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens ve 50 MP sensörlü ultra geniş lens
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, Bluetooth 5.4, GPS ve USB-C portu
    • Batarya kapasitesi: 80W hızlı şarjlı 6.000 mAh pil
    • İşletim sistemi: Android 15 tabanlı Red MagicOS 10 kullanıcı arayüzü

    RedMagic’in açıklamasına göre yeni akıllı telefon modeli yalnızca 7,85 milimetrelik kalınlığıyla “dünyanın en ince telefonu” olarak lanse ediliyor. Bu da cihazın geniş pil kapasitesi düşünüldüğünde oldukça etkileyici bir rakam olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca modelin dengeli 1:1 ağırlık dağılımı ve rahat bir tutuş için 2.5D dik açılı kenarları artı puan topluyor.

    RedMagic 10 Air
    Görsel: RedMagic

    Gizmochina’nın aktardığı bilgilere göre RedMagic 10 Air modeli 6,8 inç BOE OLED ekran, Full HD+ çözünürlük (2.480 x 1.116 piksel), 120 Hz yenileme hızı, 960 Hz dokunmatik örnekleme, 10 bit renk derinliği, %100 DCI-P3 renk gamı, 1.300 nit maksimum parlaklık ve 2.160 Hz PWM gibi etkileyici özelliklere ev sahipliği yapıyor.

    Qualcomm’un geliştirdiği Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alan cihaz, 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 dahili depolama alanı sunuyor. Ayrıca RedMagic tarafından geliştirilip titreşim, aydınlatma, ses ve kullanıcı deneyiminin diğer yönleri için kişiselleştirilmiş ayarları optimize eden Red Core 3 çipi de bulunuyor.

    RedMagic 10 Air
    Görsel: RedMagic

    RedMagic 10 Air cihazı 50 megapiksel ana sensör ve 50 megapiksel ultra geniş açılı sensör ile geliyor. Selfie’ler ve görüntülü görüşmeler için 16 megapiksellik ekran altı ön kamera bulunuyor. Cihaz kutudan çıkar çıkmaz Android 15 işletim sistemini temel alan RedMagicOS 10 arayüzüyle hizmet veriyor.

    Stabil performansı korumak için 3D buhar odası ve yüksek ısı dağılım verimliliğine sahip çok katmanlı malzemeleri bir araya getiren Liquid Metal 2.0 özellikli ICE Magic Cooling System bulunuyor. Amiral gemisi telefon standart olarak 6.000 mAh pil ünitesi ve 80W hızlı şarj ile geliyor. RedMagic’e göre prize takıldıktan sadece 35 dakika sonra şarj oranı 0’dan yüzde 100’e çıkıyor.

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    RedMagic 10 Air fiyatı

    Shadow Black, Frost Blade White ve Flame Orange renk seçenekleriyle piyasaya çıkan RedMagic 10 Air’ın fiyatları belli oldu. Cihaz şu anda Çin pazarında 3.499 CNY (yaklaşık 18 bin TL) karşılığında satılıyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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