Menüyü Kapat
    Hakkımızda Reklam İletişim
    Kullanım Şartları Gizlilik Çerezler
    Mobil

    Huawei Mate 80 Air incecik tasarımıyla iPhone Air’a meydan okuyacak

    Huawei'nin ultra ince telefonu Mate 80 Air, zarif tasarımı ve güçlü özellikleri ile iPhone Air'a rakip olacak.
    Ultra ince Huawei Mate 80 Air
    • Huawei'nin ultra ince bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği söyleniyor.
    • "Mate 80 Air" adıyla raflara gelmesi beklenen cihaz, zarafet ve performansı bir araya getirecek.
    • Yıl sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen telefon, iPhone Air ve Galaxy S25 Edge modellerine doğrudan rakip olacak.

    Ultra ince telefon pazarına yeni bir model daha dahil olmaya hazırlanıyor. Samsung’un zarif tasarıma sahip Galaxy S25 Edge modeliyle güçlenen segment, yakın zaman önce iPhone Air modelinin tanıtılmasıyla beraber daha geniş bir kitleye ulaştı. Şimdi de Huawei bu pazara yönelik bir model üzerinde çalışmalara başladı.

    Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan RedMagic 10 Air da bu pazarda güçlü bir seçenek olurken, geçtiğimiz günlerde Motorola’nın segmente Moto X70 Air ile girmeye hazırlandığını duymuştuk. Son olarak Huawei’nin üzerinde çalıştığı model, Mate 80 Air adıyla raflarda boy gösterecek.

    Huawei “ultra ince telefon” pazarına adım atıyor

    Smart Pikachu tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei, Mate 80 serisine ultra ince bir cihaz ekleyecek. “Huawei Mate 80 Air” adıyla karşımıza çıkmaya hazırlanan model üzerinde testler yürütülüyor. Bu sürpriz cihaz, Çinli markanın dev rakibinin iPhone Air’ına doğrudan rakip olarak pazarda konumlanmaya hazırlanıyor.

    Huawei Mate 80 Air

    Telefonun üst düzey performans için gereken işlem gücünü sağlaması gereken bir çip olan yeni tescilli işlemci Kirin 9030 5G’yi entegre edeceği söyleniyor. Depolama tarafında 2 TB’a kadar maksimum kapasite sağlanması bekleniyor. Böylelikle büyük miktarda veri, uygulama ve multimedya içeriğini ödün vermeden barındırmak için yeterli alan sağlanması hedefleniyor.

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    En iyi iPhone’lar (2025): Sizin için en doğru model hangisi?

    Cihaz SIM yuvasını terk edip eSIM’i destekleyecek

    Böylesine ince bir profilin peşinde koşmak radikal teknik seçimler gerektiriyor. Bunlardan biri bağlantıyla ilgili ve muhtemelen SIM yuvasının kesin olarak terk edilip eSIM teknolojisine destek verilmesi bekleniyor.

    Çerçevenin küçük boyutu nedeniyle neredeyse zorunlu hale gelen bu geçişe, 2025’in sonuna kadar beklenen sanal profili yönetmek için tescilli bir yazılım işlevinin piyasaya sürülmesi eşlik edebilir.

    Huawei Mate 80 Air
    Huawei Mate 80 Air, SIM yuvasını terk edip eSIM’i destekleyecek / Kaynak: ITHome

    Bu iddiaları güçlendiren bir ipucu, IT Home tarafından yayınlanan bir görselde de yer aldığı gibi, WeChat uygulamasına eSIM desteğinin olası gelecekteki entegrasyonundan geliyor. Genellikle ince akıllı telefonların zayıf noktası olan pil ömrü de özel bir ilgi görecek.

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    iPhone 17 Pro Max vs Samsung Galaxy S25 Ultra: En iyi telefon hangisi?

    Huawei daha yüksek enerji yoğunluğu depolamasına ve dolayısıyla aynı hacimdeki geleneksel pillere göre daha iyi pil ömrüne olanak tanıyan gelişmiş bir çözüm olan silikon-karbon pili uygulayabilir. Huawei Mate 80 Air yıl sonuna kadar Çin’de piyasaya sürülebilir. Global pazara gelişi ise muhtemelen 2026’yı bulacak gibi görünüyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

    İlgili Haberler

    Yorum Yaz

    Güncel Teknoloji Haberleri

    Webmasto - Güncel Teknoloji Haberleri ve Rehberler

    Kutola Limited – 565 Green Lanes, Haringey, London
    N8 0RL United Kingdom
    +44 7789 469360
    i@webmasto.com

    © 2024 Kutola Limited – Tüm hakları saklıdır.