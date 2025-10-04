Huawei Mate 80 Air incecik tasarımıyla iPhone Air’a meydan okuyacak

Huawei'nin ultra ince bir akıllı telefon modeli üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiği söyleniyor.

"Mate 80 Air" adıyla raflara gelmesi beklenen cihaz, zarafet ve performansı bir araya getirecek.

Yıl sonlarına doğru piyasaya çıkması beklenen telefon, iPhone Air ve Galaxy S25 Edge modellerine doğrudan rakip olacak.

Ultra ince telefon pazarına yeni bir model daha dahil olmaya hazırlanıyor. Samsung’un zarif tasarıma sahip Galaxy S25 Edge modeliyle güçlenen segment, yakın zaman önce iPhone Air modelinin tanıtılmasıyla beraber daha geniş bir kitleye ulaştı. Şimdi de Huawei bu pazara yönelik bir model üzerinde çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz aylarda piyasaya çıkan RedMagic 10 Air da bu pazarda güçlü bir seçenek olurken, geçtiğimiz günlerde Motorola’nın segmente Moto X70 Air ile girmeye hazırlandığını duymuştuk. Son olarak Huawei’nin üzerinde çalıştığı model, Mate 80 Air adıyla raflarda boy gösterecek.

Huawei “ultra ince telefon” pazarına adım atıyor

Smart Pikachu tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei, Mate 80 serisine ultra ince bir cihaz ekleyecek. “Huawei Mate 80 Air” adıyla karşımıza çıkmaya hazırlanan model üzerinde testler yürütülüyor. Bu sürpriz cihaz, Çinli markanın dev rakibinin iPhone Air’ına doğrudan rakip olarak pazarda konumlanmaya hazırlanıyor.

Telefonun üst düzey performans için gereken işlem gücünü sağlaması gereken bir çip olan yeni tescilli işlemci Kirin 9030 5G’yi entegre edeceği söyleniyor. Depolama tarafında 2 TB’a kadar maksimum kapasite sağlanması bekleniyor. Böylelikle büyük miktarda veri, uygulama ve multimedya içeriğini ödün vermeden barındırmak için yeterli alan sağlanması hedefleniyor.

Cihaz SIM yuvasını terk edip eSIM’i destekleyecek

Böylesine ince bir profilin peşinde koşmak radikal teknik seçimler gerektiriyor. Bunlardan biri bağlantıyla ilgili ve muhtemelen SIM yuvasının kesin olarak terk edilip eSIM teknolojisine destek verilmesi bekleniyor.

Çerçevenin küçük boyutu nedeniyle neredeyse zorunlu hale gelen bu geçişe, 2025’in sonuna kadar beklenen sanal profili yönetmek için tescilli bir yazılım işlevinin piyasaya sürülmesi eşlik edebilir.

Bu iddiaları güçlendiren bir ipucu, IT Home tarafından yayınlanan bir görselde de yer aldığı gibi, WeChat uygulamasına eSIM desteğinin olası gelecekteki entegrasyonundan geliyor. Genellikle ince akıllı telefonların zayıf noktası olan pil ömrü de özel bir ilgi görecek.

Huawei daha yüksek enerji yoğunluğu depolamasına ve dolayısıyla aynı hacimdeki geleneksel pillere göre daha iyi pil ömrüne olanak tanıyan gelişmiş bir çözüm olan silikon-karbon pili uygulayabilir. Huawei Mate 80 Air yıl sonuna kadar Çin’de piyasaya sürülebilir. Global pazara gelişi ise muhtemelen 2026’yı bulacak gibi görünüyor.