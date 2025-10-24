Redmi K90 fiyatına göre iddialı özellikleriyle resmen duyuruldu

Çin pazarında duyurulan Redmi K90 resmen satışa sunuldu.

Snapdragon 8 Elite çipinden güç alan telefon, üçlü arka kamera setiyle karşımıza çıkıyor.

Cihazda 7.100 mAh batarya kapasitesi ve 100W hızlı şarj desteği yer alıyor.

Xiaomi bugün yeni performans canavarı telefonlarını piyasaya sürdü. Amiral gemisi Redmi K90 Pro Max ile dikkatleri üzerine çeken şirket, aynı zamanda serinin temel modeli Redmi K90’ı kompakt tasarımı ve güçlü özellikleriyle karşımıza çıkardı. İşte cihazla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Redmi K90 özellikleri

Ekran: 1,5K çözünürlüğe sahip 6,59 inç OLED ekran 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision desteği

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite

RAM kapasitesi: 12 GB veya 16 GB LPDDR5X RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB veya 1 TB depolama alanı

Selfie kamerası: 50 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana kamera (f/1.7, Dual Pixel PDAF, OIS) / 8 MP ultra geniş kamera / OIS ve 2,5x optik yakınlaştırma özellikli 50 MP telefoto kamera

Diğer özellikleri: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi verici, USB-C 3.2 Gen 1, Bose stereo ses



Batarya kapasitesi: 100W hızlı şarjlı 7.100 mAh pil

İşletim sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3 kullanıcı arayüzü

Redmi’nin yeni telefonu, K90 Pro Max’in özelliklerinin çoğunu koruyor. Bazı yönlerini ise basitleştirerek daha uygun fiyatlı bir seçenek haline geliyor. Fakat ondan farklı olarak bas hoparlörü kaldırılıyor. Aynı zamanda renk seçenekleri arasında “kot mavisi” yerine “mor” opsiyonu sunuluyor.

1,5K çözünürlüğe sahip daha küçük 6,59 inç OLED ekran sunuluyor. Bu ekranda 3.500 nit parlaklık, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+, HDR Vivid ve Dolby Vision gibi özellikler yer alıyor.

Redmi K90 modeli Snapdragon 8 Elite çipinden güç alıyor. 16 GB’a kadar LPDDR5X RAM ve 1 TB’a kadar dahili depolama alanı bulunuyor. 100W hızlı şarj desteğine sahip 7.100 mAh pil kapasitesi taşınıyor.

Güçlü kamerasıyla da öne çıkan model, 50 MP ana kamera ile geliyor. Üçlü kamera setini 8 MP ultra geniş açılı lens ve 2,5x optik yakınlaştırma desteğine sahip 50 MP telefoto kamera tamamlıyor. Ön tarafta ise 50 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.

Cihaz 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, kızılötesi verici, USB-C 3.2 Gen 1, Bose stereo ses desteklerine ev sahipliği yapıyor. Telefonda ayrıca Android 16 işletim sistemini temel alan HyperOS 3 kullanıcı arayüüz sunuluyor.

Redmi K90 fiyatı

Geçen yıl satış rekorları kıran Redmi K80’in halefi olarak karşımıza çıkan K90 modelinin satış fiyatı belli oldu. Cihaz şu anda Çin pazarında 2.599 CNY (yaklaşık 15 bin TL) başlangıç fiyatıyla listeleniyor.