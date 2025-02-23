iPhone 17 Pro Max’in kamera düzeni ortaya çıktı

Apple bu yılın son çeyreğinde yeni amiral gemisi akıllı telefon ailesini piyasaya çıkaracak.

Merakla beklenen iPhone 17 Pro Max yenilenen bir kamera düzenine ev sahipliği yapacak.

Üst düzey akıllı telefon modeli, sızdırılan MagSafe kılıfları ile nasıl bir görünüm sunacağına dair bizlere bazı ipuçları sunuyor.

Merakla beklenen iPhone 17 Pro serisinin kamera tasarımında büyük bir değişikliğe gidileceğine dair söylentiler bir süredir ortalıkta dolaşıyor. Şimdi ise sızdırılan yeni bir görselde, iddia edilen iPhone 17 Pro Max’in kamera düzeni gözler önüne seriliyor.

Bu yılın Eylül ayında resmiyet kazanması beklenen yeni amiral gemisi iPhone modeli ile ilgili beklentiler oldukça yüksek durumda. Bazı kaynaklar yenilenen serinin Google Pixel modellerini anımsatan bir tasarıma sahip olacağına işaret ediyordu. Ancak sızdırılan yeni görüntüler, bu söylentileri reddeder şekilde daha farklı bir görünüm vaat ediyor.

iPhone 17 Pro Max’ten yeni bir görüntü geldi

9to5Mac’in aktardığı bilgilere göre sektördeki güvenilir kaynaklardan biri olan Sonny Dickson geçmişte iPhone 16 serisi için ekran boyutunu ve Eylül 2024’te sunulan tüm modellerde yeni eylem düğmesinin tanıtılmasını öngörmek gibi bazı isabetli tahminlerle dikkatleri üzerine çekmişti.

Sonny Dickson tarafından yayınlanan bu yeni görüntüde yer alan en ilginç unsur ise lenslerin flaş, LiDAR sensörü ve mikrofon gibi diğer bileşenlerden olası ayrılmasıyla ilgili oluyor. Bu bileşenlerin kamera çıkıntısının içinde kalacak şekilde ayrı bölmelere yerleştirildiği görülüyor.

Sızdırılan görselde iddia edilen MagSafe kılıfının iki açıklığı bulunuyor. Biri optik grup için, diğeri ise bu ikinci bölme için karşımıza çıkıyor. Aslında bunlar, olası bir kordonun takılmasına olanak sağlamak üzere tasarlanmış gibi duruyor. Görsel özellikle de iPhone 17 Pro Max modeline ait olsa da aynı yapılandırmanın iPhone 17 Pro için de benimsenmesi muhtemel olarak değerlendiriliyor.

Kaynakların güvenilir olmasına rağmen bu bilginin genellikle kılıf üreticilerinin bir sonraki iPhone hakkındaki varsayımlarına dayandığını belirtmekte fayda var. Aslında Apple genellikle aksesuar üreticileriyle detay paylaşımında bulunmuyor.

Dolayısıyla bu görüntünün gerçeğe birebir uyduğuna dair kesin bir garanti sunulmuyor. Fotoğraf seti ilgili bu yeni özelliğe ek olarak, daha önce iPhone 17 Pro için yuvarlak kenarlara olası bir dönüşten bahsedilmişti. Önümüzdeki aylarda yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi hakkında daha fazla ayrıntı bekliyoruz.