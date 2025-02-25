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    iOS 18.4 Beta herkese açıldı: İşte iPhone’lara gelen yenilikler

    iOS 18.4 Beta 1 güncellemesi nihayet herkese açık hale geldi. Kullanıcıların yeni yapay zeka özelliklerini erkenden deneyimleyebilmesine izin verildi.
    iOS 18.4 Beta 1
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    • Apple geçtiğimiz günlerde iOS 18.4 Beta 1'i geliştiriciler için yayınlamıştı.
    • Şirket yeni güncellemesini nihayet herkese açık hale getirdi.
    • iOS 18.4 Beta 1 ilgi çekici yeni yapay zeka özellikleri ile kullanıcılarla buluştu.

    Teknoloji devi Apple yeni iOS 18.4 Beta güncellemesini herkese açık olarak yayınladı. Geliştiricilere yönelik ilk Beta sürümlerini yayınladıktan yalnızca birkaç gün sonra iOS 18.4’ün yanı sıra ayrıca iPadOS 18.4, macOS Sequoia 15.4, watchOS 11.4 ve tvOS 15.4’ün ilk genel beta sürümlerini de kullanıma sundu.

    Yayınlanan yeni güncellemeler, Apple’ın herkese açık Beta programına ücretsiz kayıt olduktan sonra Ayarlar’daki Yazılım Güncelleme bölümüne erişerek indirilebiliyor. Bu program kullanıcılara yeni bir yazılımın resmi olarak yayınlanmasından önce önizleme yapma fırsatı sunuyor.

    Bu güncellemeler henüz ön sürümler olduğundan dolayı Apple teknik sorunlar durumunda bilgi kaybını önlemek için güncelleme yapmadan önce verilerinizin tam yedeğini almanızı önemle tavsiye ediyor.

    Geçtiğimiz günlerde şirket, kritik bir önyükleme döngüsüne neden olan ve cihazları kullanılamaz hale getiren bir hata nedeniyle tüm iPhone 12 ve bazı iPad modelleri için yazılımı geçici olarak geri çekti.

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    iOS 18.4 Beta 1 ile gelen yeni özellikler

    iOS 18.4’ün en ilgi çekici yeni özellikleri arasında Apple Intelligence’a 8 yeni dil desteğinin eklenmesi dikkat çekiyor. şirket yapay zeka işlevlerinin daha derin bir şekilde entegre edilmesini sağlayarak metin oluşturma, içerik tanıma ve Siri ile etkileşimi iyileştiriyor.

    iOS 18.4 Beta 1

    Bir diğer yeni özellik ise bildirimleri akıllıca düzenleyen ve kullanıcı için en alakalı olanları vurgulayan yapay zeka tabanlı bir sistem olan Öncelikli Bildirimler özelliği olarak öne çıkıyor.

    iPadOS 18.4 ve macOS Sequoia 15.4, artık e-postaları otomatik olarak Birincil, İşlemler, Promosyonlar ve Güncellemeler olmak üzere dört ana kategoriye düzenleyen Mail uygulamasında bir iyileştirme sunarak e-postanızı yönetmeyi daha basit ve sezgisel hale getiriyor.

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    Apple Intelligence desteği şu anda yalnızca uyumlu donanıma sahip cihazlarda mevcut durumda. Tüm iPhone 16 modelleri, iPhone 15 Pro ve Pro Max, A17 Pro çipine ya da sonraki sürümlerine sahip iPad’ler ve M1 çipine veya sonraki sürümlerine sahip Mac’ler bu yapay zeka işlevlerini destekliyor.

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    iOS 18.4 işletim sisteminin yeni versiyonunun resmi lansmanının gelecek Nisan ayında yapılması planlanıyor. Güncellemenin ilerleyen haftalarda kararlı sürümüyle karşımıza çıkması bekleniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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