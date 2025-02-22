iOS 18.4 Beta 1 önemli yeniliklerle çıktı: Neler sunuyor?

iOS 18.4 Beta 1 güncellemesi çıktı.

Apple yeni güncelleme ile birlikte Apple Intelligence için 8 yeni dil seçeneği getirdi.

Şirket ayrıca iPadOS 18.4, macOS 15.4 ve visionOS 2.4'ün yeni Beta sürümlerini de yayınladı.

Teknoloji devi Apple bugün iOS 18.4 Beta 1 güncellemesi ile karşımıza çıktı. Bir dizi önemli yeniliklere ev sahipliği yapan yeni güncelleme, iPhone kullanıcıları için bazı işlevsel yenilikler sunuyor. Bununla birlikte iPadOS 18.4, macOS 15.4 ve visionOS 2.4’ün bazı ilginç yeni özellikler içeren ilk Beta sürümleri de kullanıcılarla buluştu.

Yeni güncelleme ile birlikte hayatımıza giren en dikkat çekici yeniliklerden biri de Apple Intelligence yapay zeka paketine 8 yeni dil seçeneğinin eklenmesi oldu. Aylar öncesinden doğrulanan bu önemli gelişme, Nisan ayında yayınlanacak kararlı sürümle birlikte nihayet tüm kullanıcıların erişimine açılacak.

iOS 18.4 Beta 1 ile gelen yenilikler

Apple ekosisteminde sunulan yeni Beta güncellemeleri şu yapı numaraları ile karşımıza çıkıyor:

iOS 18.4: 22E5200s

22E5200s iPadOS 18.4: 22E5200s

22E5200s macOS Sequoia 15.4: 24E5206s

24E5206s watchOS 11.4: 22T5212l

22T5212l visionOS 2.4: 22O5199o

22O5199o tvOS 18.4: 22L5218l

22L5218l HomePod 18.4: 22L5218l

iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve macOS 15.4 Sequoia’ya gelen güncellemelerle Apple Intelligence’ın genişletileceği vurgulanıyor. Daha önce kaldırılan “Haber Özeti” özelliğinin geri getirilmesi ve Siri geliştirmeleri gibi ek özelliklerin eklenmesi planlanıyor.

Sesli asistanın daha iyi bağlamsal anlayış, karmaşık görevleri yerine getirme yeteneği ve ekran içeriklerini yorumlama yeteneği kazanması bekleniyor. Ancak bu güncellenmiş sürümün lansmanı bazı teknik sorunlar nedeniyle Mayıs ayına kadar ertelenebilir.

Apple Intelligence yapay zeka hizmeti artık iOS 18.4 Beta 1 güncellemesi ile beraber Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Porketizce ve Basitleştirilmiş Çince dillerini de destekliyor. Bu sürümde Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce de yer alıyor.

Bu sürümün aynı zamanda Apple Intelligence’ın yerleşik olarak bulunduğu ilk visionOS sürümü olduğunu da belirtmekte fayda var. Bu da önümüzdeki haftalarda geliştiriciler tarafından birçok yeni özelliğin test edileceği anlamına geliyor.

Vision Pro’da Apple Intelligence yapay zekası yazma araçları, ChatGPT ile metin oluşturma, Genmoji ve Fotoğraflar uygulamasındaki görsellerden, Notlar uygulamasındaki metinlerden ve daha fazlasından çizimler oluşturan Image Playground uygulamasını içerecek.

iOS 18.4 Beta 1 güncellemesi şimdilik sadece geliştiricilerin kullanımına açık durumda. Fakat genel Beta sürümünün önümüzdeki birkaç gün içinde yayınlanması bekleniyor.