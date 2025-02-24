Apple bazı cihazlar için iOS 18.4 Beta güncellemesini askıya aldı

Apple geçtiğimiz günlerde yeni iOS 18.4 Beta 1 güncellemesini yayınladı.

Günler sonra şirket, bazı eski cihazlarında güncellemeyi geri çekti.

iPhone 12 serisi de dahil olmak üzere bir dizi cihaz için güncelleme askıya alındı.

Teknoloji devi Apple geçtiğimiz günlerde işletim sistemlerinin en yeni test sürümleri olan iOS 18.4, iPadOS 18.4 ve watchOS 11.4’ü resmi olarak dağıtmaya başladı. Birkaç hafta içinde güncellemenin kararlı sürümüyle herkese açılması bekleniyor. Uyumlu cihazlara sahip kullanıcılara birçok ilgi çekici yeni özellik sunulacağı vurgulanıyor.

Fakat ne yazık ki Apple, bu cihazlardaki kurulumda tespit edilen hataları düzeltmek için bazı iPhone, iPad ve Apple Watch’larda yeni iOS 18.4 Beta 1 güncellemesinin dağıtımını askıya almaya karar verdi. Birtakım “şanssız” modellerin çeşitli sorunlar doğurduğu ifade ediliyor. Apple Watch’ta saatlerin “tuğlalaştığı”, iPad ve iPhone’da ise önyükleme döngüsüne girdiği bildiriliyor.

iOS 18.4 Beta 1 hangi cihazlarda geri çekildi?

9to5Mac tarafından paylaşılan bilgilere göre bu durumdan etkilenen akıllı saatler temel olarak eSIM desteği olan veya olmayan 40 mm ve 44 mm Apple Watch Series 6 serisi oluyor:

Apple Watch Series 6 (GPS, 40 mm)

Apple Watch Series 6 (GPS, 44 mm)

Apple Watch Series 6 (GPS + Hücresel, 40 mm)

Apple Watch Series 6 (GPS + Hücresel, 44 mm)

iPhone ve iPad tarafında ise liste biraz daha uzun görünüyor. Aşağıda yer alan listede görülebileceği gibi pratik olarak tüm iPhone 12 serisi ve 3 iPad modelinin bu durumdan etkilendiği anlaşılıyor:

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 mini

iPad 8 (Hücresel)

iPad Air 4 (Wi-Fi)

iPad Air 4 (Hücresel)

iPad Air 11 inç (M2) (Hücresel)

iPad Air 13 inç (M2) (Hücresel)

Apple şimdilik dağıtımdaki kesintiye ilişkin bir açıklama yapmadı. Fakat yeni güncelleme ile ilgili beklentiler, söz konusu cihazların yakın zamanda yeniden sistem testlerine dahil edileceğine işaret ediyor.

Güncelleme ile Apple Intelligence için yeni dil seçenekleri geliyor

Apple’ın sunduğu yeni Beta güncellemesi ile birlikte iPhone ve iPad cihazlarına önemli yenilikler geliyor. Bunlar arasında öne çıkanlardan biri de Apple Intelligence için sunulan 8 yeni dil seçeneği oluyor.

iOS 18.4 Beta 1 güncellemesi ile birlikte artık Apple Intelligence hizmeti Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Japonca, Korece, Portekizce ve Basitleştirilmiş Çince dillerini desteklemeye başlıyor. Aynı zamanda güncellemede Singapur ve Hindistan için yerelleştirilmiş İngilizce de sunuluyor.

Apple Intelligence için Türkçe dil desteği konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Şirket öncelikle dünya genelinde daha yaygın konuşulan dilleri desteklemeye odaklanıyor. Fakat ilerleyen aylarda Türkçe de dahil olmak üzere farklı dillerin de platforma ekleneceği söyleniyor.