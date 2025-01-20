Mac ve iPad için Apple Mail baştan aşağı yenileniyor

Apple Mail uygulaması önemli yenilikler ile Mac ve iPad cihazları için güncelleniyor.

Uygulamanın yeni sürümü Nisan'da macOS 15.4 ve iPadOS 18.4 güncellemeleri ile yayınlanacak.

Platform yapay zeka odaklı gelişmiş özellikler ve yenilenmiş bir tasarımla gelecek.

Apple Mail uygulamasının yeni sürümü çok yakında Mac ve iPad cihazlarında yayınlanacak. Dikkat çekici bu gelişme, Bloomberg yazarı Mark Gurman tarafından haftalık PowerOn bülteninden bildirildi.

Merakla beklenen yeni güncellemenin Nisan ayında yapılması planlanan macOS 15.4 ve iPadOS 18.4 kararlı sürümüyle birlikte sunulması bekleniyor. Beta kanalının kullanıcıları ise yeni sürümü önümüzdeki haftalarda erkenden test etme imkanına sahip olacak. iPhone’da ilk kez iOS 18.2 ile Aralık ayında tanıtılan yeni sürüm, hem estetik hem de işlevsel açıdan gözle görülür bir gelişme ortaya koyacak.

Yeni Apple Mail güncellemesi neler sunacak?

Yeni güncelleme ile birlikte sunulacak ana yeni özellikler arasında Apple Mail, e-postaları belirli kategoriler halinde otomatik olarak düzenlemek için yapay zekaya dayalı özellikleri entegre edecek. Bu kategoriler Ana, İşlemler, Promosyonlar, Güncellemeler ve Tümü olarak karşımıza çıkacak.

Sistem önemli mesajların kaybolma riskini en aza indirerek daha verimli ve sezgisel bir e-posta yönetimi sunacak şekilde tasarlanıyor. Bu noktada Apple’ın amacı, kullanıcıların iş akışını basitleştirerek en alakalı e-postalara odaklanmalarına yardımcı olmak olacak.

MacOS için güncellenecek Apple Mail uygulamasının yenilenen tasarımının bir önizlemesi, geçtiğimiz Ekim ayında MacBook Pro M4’ün tanıtımı sırasında kısaca gösterildi. Arayüz, iPhone’da halihazırda tanıtılan arayüzü yansıtıyor ve Apple’ın kullanıcı deneyimini tüm cihazlarda birleştirme stratejisini doğruluyor.

Bu yenilik hizmetin basitliğini ve kişiselleştirilmesini geliştirmeyi amaçlayan ve aynı zamanda Apple ekosistemi içindeki önemli bir unsur olan dahili tutarlılığı koruyan bir yaklaşım olarak görülüyor.

Yenilenen Apple Mail güncellemesi Apple’ın yerel uygulamaları iyileştirme, giderek daha akıcı ve gelişmiş bir deneyim sunmak için yazılım ve donanım arasındaki entegrasyonu güçlendirme konusundaki kararlılığının bir göstergesi olacak.