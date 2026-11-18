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Apple, App Store'daki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarının 3 Aralık 2026'da Türkiye'de güncelleneceğini duyurdu.

Otomatik yenilenen abonelikler ve fiyatını elle belirleyen geliştiricilerin uygulamaları bu değişiklikten etkilenmeyecek.

Apple oran vermedi, ancak dolar son güncellemeden bu yana lira karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandı.

Apple, App Store’daki uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatlarının 3 Aralık 2026’dan itibaren Türkiye’de güncelleneceğini duyurdu. Değişiklik Türkiye’nin yanı sıra Botsvana, Kolombiya, Mısır ve Ruanda’daki mağazaları da kapsıyor.

Şirket, fiyatların ne kadar değişeceğini ya da artış mı indirim mi olacağını belirtmedi. Ancak App Store’daki bu tür güncellemeler döviz kurlarındaki ve vergilerdeki değişikliklere göre yapılıyor ve Türk lirası son güncellemeden bu yana dolar karşısında belirgin biçimde değer kaybetti.

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App Store’da Türkiye fiyatları ne zaman değişiyor?

Apple’ın geliştiricilere yaptığı duyuruya göre yeni fiyatlar 3 Aralık’ta geçerli olacak. Güncelleme, fiyatlarını Apple’ın otomatik eşitleme sistemine bırakan ve Türkiye’yi temel mağaza olarak seçmemiş geliştiricilerin ücretli uygulamalarını ve uygulama içi satın almalarını etkiliyor. Oyunlardaki para ve eşya paketleri de bu kapsamda yer alıyor.

Otomatik yenilenen aboneliklerin fiyatı ise değişmeyecek. Fiyatlarını her ülke için elle belirleyen geliştiricilerin Türkiye fiyatları da aynı kalacak. Yeni fiyatlar şimdiden App Store Connect’te geliştiricilere gösterilmeye başladı ve geliştiriciler isterlerse fiyatlarını 3 Aralık’tan önce değiştirebiliyor.

Son güncellemeden bu yana kur yüzde 20 arttı

Apple, Türkiye’deki App Store fiyatlarını en son 17 Kasım 2025’te güncellemişti. Şirket 30 Ekim 2025’teki duyurusunda da yalnızca Türkiye, Polonya ve İsviçre’deki fiyatların değişeceğini belirtmiş, oran vermemişti. Ocak 2026’da ise Türkiye’deki dijital hizmet vergisinin yüzde 7,5’ten yüzde 5’e inmesi fiyatlara değil, geliştiricilerin eline geçen gelire yansımıştı.

Avrupa Merkez Bankası verilerine göre dolar, Apple’ın bir önceki duyurusunu yaptığı 30 Ekim 2025’te 41,99 liradan işlem görüyordu. Kur 17 Kasım 2026 itibarıyla 50,41 liraya yükseldi, yani dolar bir yılda lira karşısında yaklaşık yüzde 20 değer kazandı. Apple fiyatları kur değişimlerine göre ülkeler arasında eşitlediği için bu tablo, Türkiye’deki fiyatların yukarı yönlü güncellenmesine işaret ediyor. Kesin oran ise ancak 3 Aralık’ta yeni fiyatlar mağazaya yansıdığında belli olacak.

Diğer ülkelerde vergi değişiklikleri

Apple aynı duyuruda bazı ülkelerdeki vergi düzenlemelerini de açıkladı. Botsvana’da yüzde 14, Ruanda’da yüzde 18 oranında katma değer vergisi uygulanmaya başlandı. Kamerun ve Fildişi Sahili’nde ise yüzde 3 oranında dijital hizmet vergisi devreye girdi.

9to5Mac’in haberine göre ABD’nin Kaliforniya eyaletinde de 1 Ocak 2027’den itibaren yazılım hizmetleri, flört ve öne çıkarma (boost) kategorilerindeki uygulamalar satış vergisine tabi olacak. ABD mağazasında fiyatlar vergisiz gösterildiği için etiketler değişmeyecek, ancak kullanıcıların vergiyle birlikte ödediği toplam tutar artabilecek.