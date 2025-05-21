Dünyanın en ince katlanabilir telefonu Honor Magic V5 yola çıktı

Honor Magic V5'in Haziran ayında tanıtılacağı ortaya çıktı.

8,9 mm'den daha ince bir tasarıma sahip olacak cihaz, "dünyanın en ince katlanabilir telefonu" unvanına ulaşacak.

Modelin ayrıca 6.000 mAh'e yakın olağanüstü bir pil kapasitesine sahip olacağı söyleniyor.

Yılın en çok beklenen cihazlarından biri olan Honor Magic V5 için geri sayım başladı. Haziran ayında piyasaya sürülecek olan dünyanın en ince katlanabilir telefonu, Samsung’un bu yaz tanıtacağı Galaxy Z Fold 7 ile doğrudan rekabet etmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen cihaz, incecik tasarımı ve üst düzey performansıyla öne çıkmayı bekliyor.

Honor’un üst düzey yöneticilerinden Li Kun, performans canavarı Honor Magic V5’in bu yılın ilk yarısında piyasaya sürüleceğini ve piyasadaki en hafif ve en ince katlanabilir telefon unvanını kazanacağını doğruladı. Her zamanki strateji doğrultusunda lansmanın ilk olarak Çin’de gerçekleşmesi, birkaç ay sonra da küresel versiyonun piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Her ne kadar henüz elimizde resmi detaylar ya da kesin bir lansman tarihi olmasa da tanıtım etkinliğinin Haziran ayında yapılma güçlü bir olasılık olarak değerlendiriliyor.

Honor Magic V5 ipince tasarımıyla öne çıkacak

Yalnızca 9,2 mm kalınlığındaki Honor Magic V3 modelini geride bırakmaya hazırlanan Magic V5, 8,9 mm’den daha ince bir tasarıma ev sahipliği yapacak. Bu da Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un Temmuz ayında tanıtmayı planladığı Galaxy Z Fold 7’nin kalınlığıyla aynı olacak.

PhoneArena’nın haberine göre Honor, “8.x mm” barajına ulaşacak. Hatta mevcut rekor sahibi OPPO Find N5’i (8.93 mm) bile geride bırakacak. Cihazın bataryası da 5.950 mAh gibi şaşırtıcı bir kapasiteye sahip olmasıyla dikkat çekecek.

Açıklanan bu rakamlar, Honor Magic V3’ün 5.150 mAh’lik pil kapasitesine göre önemli bir sıçrama olarak görülüyor. Kalınlığın azaltılması göz önüne alındığında, markanın cihazın kullanılabilirliğini etkilemeden tasarımı korumayı amaçlaması bu başarıyı daha da etkileyici hale getiriyor.

Ortaya çıkan son raporlara göre yeni katlanabilir akıllı telefon modeli, Qualcomm’un güçlü Snapdragon 8 Elite yonga seti ve BeiDou uydu mesajlaşma desteğiyle gelecek. Bu da cihazın amiral gemisi segmentindeki çekiciliğini artırmaya yardımcı olacak.

Son olarak Honor’un yeni katlanabilir telefonu Magic V5’in şaşırtan isimlendirme tercihine de değinmekte fayda var. Geçen yıl Magic V3’ü duyuran Honor, Magic V4 modelini doğrudan pas geçerek direkt “V5” ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirketin bu ilginç kararı, Çin’de “4” rakamının uğursuz olduğuna dayanan batıl inanıştan kaynaklanıyor.