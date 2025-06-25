Honor Magic V5 daha tanıtılmadan kutu açılış videosu çıktı

Honor Magic V5 daha resmi olarak duyurulmadan, ilk kutu açılış videosu çıktı.

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olmaya aday olan cihaz 2 Temmuz'da resmi olarak duyurulacak.

Snapdragon 8 Elite Leading Version çipinden güç alacak cihazda 6.100 mAh pil kapasitesi ve 50 MP üçlü kamera seti bulunacak.

Honor, 2 Temmuz tarihinde Çin pazarında yeni katlanabilir telefon modeli Magic V5 ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Markanın şimdiye kadarki en gelişmiş katlanabilir telefonu olarak duyurulacak cihaz şimdiden büyük bir beklenti oluşturmuş durumda.

Qualcomm’un amiral gemisi yonga seti gibi gelişmiş özelliklere ek olarak cihaz, segmentteki en ince model olarak gelecek. İlk incelemede görselleri elimize ulaşan Honor Magic V5 kutu içeriğini, telefonun kendisini ve bazı özelliklerini doğrulayan bir kutu açılış videosunun başrol kahramanı oldu.

Honor Magic V5 neler sunacak?

Honor Magic V5 kutusu 66W şarj cihazı, USB-A’dan USB-C’ye kablo ve 29 gram ağırlığında koruyucu bir kılıf içerecek. Arka ve menteşe etrafına yerleştirilmiş, stand olarak da kullanılabilen bir kamera halkası sunulacak. Harici 6,45 inç LTPO OLED ekran karşımıza çıkacak.

Honor’un yeni katlanabilir telefonu kırmızı sentetik deri kaplamaya ve altın kamera modülüne sahip olacak. Boyutlar açısından model katlandığında 8,8 milimetre olacak. Honor Magic V3’ten 9,2 milimetre daha küçük bir boyutta gelecek cihaz, açıldığında ise sadece 4,1 milimetre görünecek.

Honor Magic V5 cihazının ağırlığını 217 gram olarak listelese de video aslında 224 gram ağırlığında olduğunu ortaya koyuyor. Katlanabilir cihaz farklı görüntüleme açıları için 70 ila 90 derece eğilebiliyor.

Performans canavarı katlanabilir telefon modeli, Qualcomm’un geliştirdiği hız aşırtmalı özel Snapdragon 8 Elite Leading Version yonga setini kalbinde taşıyacak. 6.100 mAh pil kapasitesi sunacak modelde 50W kablosuz şarj özelliği yer alacak.

Cihaz mobil fotoğrafçıları sevindirecek özelliklerle gelecek. Kamera setinde üçlü 50 megapiksel modül yer alacak. Suya dayanıklılık için katlanabilir cihaz IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip olacak.

Kamera modülünün önemli ölçüde artırıldığı belirtiliyor. Bu da sensörlerdeki yükseltmeleri bizlere gösteriyor. Önümüzdeki birkaç gün içinde Honor Magic V5 hakkında daha fazla bilgi doğrulanacağı tahmin ediliyor.

Selefi Honor Magic V3 neler sunuyordu?

Geçen yıl tanıtılan Honor Magic V3’ün teknik özellikleri şu şekilde karşımıza çıkıyordu:

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Son olarak Honor, Çin’deki bir batıl inanış sebebiyle yeni cihazının ismini “V4” yerine doğrudan “Honor Magic V5” olarak adlandırıyor.

Honor Magic V5 cihazının kutu açılış videosunu aşağıdan da izleyebilirsiniz: