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    Honor Magic V4, Snapdragon 8 Elite ile kusursuz performans sunacak

    Dünyanın en ince telefonu olarak karşımıza çıkmaya hazırlanan Honor Magic V4, Snapdragon 8 Elite çipinden maksimum verim alacak.
    Honor Magic V4
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    • Honor Magic V4, Snapdragon 8 Elite çipinden tam verim alarak karşımıza çıkacak.
    • Merakla beklenen katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Elite'in sekiz çekirdekli versiyonuyla gelecek.
    • Cihaz Haziran ayında resmen tanıtılacak.

    Honor’un çok yakında bir değil, tam iki yeni katlanabilir akıllı telefonu duyurmaya hazırlandığı söyleniyor. Honor Magic V4 ve Honor Magic V2 Flip modelleri için geri sayım başlarken, “V4″ün Snadpragon 8 Elite yonga setiyle kusursuz bir performans ortaya koyacağı vurgulanıyor.

    Magic V4 ile ilgili şimdiden ortalıkta çok sayıda dedikodu dolaşırken, Magic V2 Flip ise hala sır perdesinin ardında saklanıyor. Katlanabilir akıllı telefon pazarı sürekli gelişiyor. Üreticiler giderek daha ince, daha hafif ve daha güçlü cihazlar sunmak için yarışıyor. Bu bağlamda Honor’un başrol oynamaya niyetli olduğu görülüyor. Honor Magic V4 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler, oldukça üst düzey bileşenlerin benimsendiğini bizlere açıkça gösteriyor.

    Honor Magic V4 sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite çipiyle gelecek

    Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre yeni katlanabilir telefon modeli Honor Magic V4, amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinin tüm gücünden faydalanacak. Ayrıca bunun sınırlı 7 çekirdekli versiyon olmayacağı da anlaşılıyor. Zira diğer cihazlarda bulunan bu varyant, biraz daha düşük performans sunuyor.

    Dolayısıyla Honor’un tercihi, maksimum performansa ulaşma isteğini ortaya koyuyor. Snapdragon 8 Elite yonga setinin sekiz çekirdekli tam sürümü, dikkate değer bir işlem gücü sağlıyor. Mükemmelliği hedefleyen bir cihaz için olmazsa olmaz olan işlem gücü kriteri, en zorlu yazılımlarla bile sorunsuz bir performans sunacak.

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    “Dünyanın en ince telefonu” unvanını geri alabilir

    Katlanabilir telefon sektöründeki rekabet de maksimum incelik arayışına odaklanmış durumda. Bir diğer büyük Çinli üretici olan OPPO, yakın zamanda dünyanın şu anki en ince katlanabilir telefonu olan Find N5’i piyasaya sürdü. Honor daha önce dünyanın en ince katlanabilir telefonu rekorunu elinde bulunduruyordu. Dolayısıyla şirketin yeni modeliyle bu unvanı geri almak istemesi muhtemel duruyor.

    Honor Magic V4

    Bu hedefe ulaşmak için mimari detaylar büyük bir öneme sahip olacak. İşlemci seçimi bu anlamda ciddi ölçüde önem taşıyor. Snapdragon 8 Elite’in tam sürümü daha güçlü olmasına rağmen daha fazla ısı dağılımı gerektiriyor. Honor tasarımcılarının karşılaşacağı zorluk, performans, boyut ve termal yönetim arasında mükemmel dengeyi bulmak olacak.

    Cihazın ismiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor

    Cihazın nihai ismi henüz belirsiz. Aslında Honor’un “V4” adını kullanmama ihtimali de konuşuluyor. Bazı Asya kültürlerinde “4” rakamı uğursuz kabul ediliyor. Dolayısıyla yeni katlanabilir akıllı telefon için seçilecek ismin “Honor Magic V5” olabileceği de tartışılıyor.

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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