Honor Magic V4, Snapdragon 8 Elite ile kusursuz performans sunacak

Honor Magic V4, Snapdragon 8 Elite çipinden tam verim alarak karşımıza çıkacak.

Merakla beklenen katlanabilir telefon, Snapdragon 8 Elite'in sekiz çekirdekli versiyonuyla gelecek.

Cihaz Haziran ayında resmen tanıtılacak.

Honor’un çok yakında bir değil, tam iki yeni katlanabilir akıllı telefonu duyurmaya hazırlandığı söyleniyor. Honor Magic V4 ve Honor Magic V2 Flip modelleri için geri sayım başlarken, “V4″ün Snadpragon 8 Elite yonga setiyle kusursuz bir performans ortaya koyacağı vurgulanıyor.

Magic V4 ile ilgili şimdiden ortalıkta çok sayıda dedikodu dolaşırken, Magic V2 Flip ise hala sır perdesinin ardında saklanıyor. Katlanabilir akıllı telefon pazarı sürekli gelişiyor. Üreticiler giderek daha ince, daha hafif ve daha güçlü cihazlar sunmak için yarışıyor. Bu bağlamda Honor’un başrol oynamaya niyetli olduğu görülüyor. Honor Magic V4 ile ilgili ortaya çıkan bilgiler, oldukça üst düzey bileşenlerin benimsendiğini bizlere açıkça gösteriyor.

Honor Magic V4 sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite çipiyle gelecek

Weibo’da ortaya çıkan bilgilere göre yeni katlanabilir telefon modeli Honor Magic V4, amiral gemisi Snapdragon 8 Elite yonga setinin tüm gücünden faydalanacak. Ayrıca bunun sınırlı 7 çekirdekli versiyon olmayacağı da anlaşılıyor. Zira diğer cihazlarda bulunan bu varyant, biraz daha düşük performans sunuyor.

Dolayısıyla Honor’un tercihi, maksimum performansa ulaşma isteğini ortaya koyuyor. Snapdragon 8 Elite yonga setinin sekiz çekirdekli tam sürümü, dikkate değer bir işlem gücü sağlıyor. Mükemmelliği hedefleyen bir cihaz için olmazsa olmaz olan işlem gücü kriteri, en zorlu yazılımlarla bile sorunsuz bir performans sunacak.

“Dünyanın en ince telefonu” unvanını geri alabilir

Katlanabilir telefon sektöründeki rekabet de maksimum incelik arayışına odaklanmış durumda. Bir diğer büyük Çinli üretici olan OPPO, yakın zamanda dünyanın şu anki en ince katlanabilir telefonu olan Find N5’i piyasaya sürdü. Honor daha önce dünyanın en ince katlanabilir telefonu rekorunu elinde bulunduruyordu. Dolayısıyla şirketin yeni modeliyle bu unvanı geri almak istemesi muhtemel duruyor.

Bu hedefe ulaşmak için mimari detaylar büyük bir öneme sahip olacak. İşlemci seçimi bu anlamda ciddi ölçüde önem taşıyor. Snapdragon 8 Elite’in tam sürümü daha güçlü olmasına rağmen daha fazla ısı dağılımı gerektiriyor. Honor tasarımcılarının karşılaşacağı zorluk, performans, boyut ve termal yönetim arasında mükemmel dengeyi bulmak olacak.

Cihazın ismiyle ilgili soru işaretleri devam ediyor

Cihazın nihai ismi henüz belirsiz. Aslında Honor’un “V4” adını kullanmama ihtimali de konuşuluyor. Bazı Asya kültürlerinde “4” rakamı uğursuz kabul ediliyor. Dolayısıyla yeni katlanabilir akıllı telefon için seçilecek ismin “Honor Magic V5” olabileceği de tartışılıyor.

Resmi onay için muhtemelen Haziran ayına kadar beklememiz gerekecek. Merakla beklenen cihazla ilgili tüm detaylar lansman etkinliğiyle birlikte karşımıza çıkacak.