Honor 400 Pro, Geekbench’te ortaya çıktı: Özellikleri belli oldu

Honor'un performans canavarı telefonu için geri sayım başladı.

Merakla beklenen Honor 400 Pro yakın zaman önce Geekbench testlerinde görüldü.

Cihazın iddialı teknik özellikleri belli oldu. Modelin Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacağı belirtildi.

Honor 400 serisinin hem Çin’de hem de küresel pazarda çok yakında duyurulması bekleniyor. Çin versiyonları Honor 400 ve Honor 400 Pro için sırasıyla DNN-AN00 ve DNP-AN00 kodlarını taşırken, global modeller ise DNN-NX9 ve DNP-NX9 ile tanınıyor.

Ortaya çıkan son raporlar görsel olarak bu cihazların benzer olacaklarını ortaya koysa da, farkın iç bileşenlerde olacağı vurgulanıyor. Çin’de piyasaya sürülecek olan Honor 400, Snapdragon 7 Gen 4 veya Gen 3 yonga setiyle gelirken, Pro varyantı ise Snapdragon 8 Gen 3 çipine sahip olacak.

Merakla beklenen Honor 400 Pro modelinin global varyantı yakın zaman önce Geekbench platformunda ortaya çıktı. Bu sayede performans canavarı akıllı telefon modelinin önemli ayrıntıları gözler önüne serildi. İşte detaylar…

Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak

Honor 400 Pro’nun global versiyonu Geekbench’te DNP-NX9 koduyla ortaya çıktı. 2.04 GHz frekansında iki adet çekirdek, 2.96 GHz frekansında beş adet çekirdek ve 3.05 GHz frekansında bir adet çekirdek bulunduran işlemcide Adreno 750 GPU yer alıyor.

Bu konfigürasyonlara dayanarak söz konusu işlemcisinin Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 olduğu sonucuna varılıyor. Daha önce bu yonga setini Xiaomi 14 Ultra, OnePlus 12, Honor Magic 6 Pro, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic V3 ve ZTE Nubia Z60 Ultra gibi modellerde de görmüştük.

Cihaz standart olarak 12 GB RAM ve Android 15 işletim sistemiyle geliyor. Geekbench testlerinde küresel Honor 400 Pro modeli tek çekirdek ve çok çekirdek testlerinde sırasıyla 1.547 ve 5.708 puan elde etti.

Honor 400 Pro teknik özellikleri

Söylentilere göre Honor 400 Pro modeli 1.5K çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç kavisli AMOLED ekrana sahip olacak. Cihazda ayrıca 200 megapiksel ana sensör, 50 megapiksel telefoto, 12 megapiksel ultra geniş açı ve 12 megapiksel ön kamera yer alacak.

5.300 mAh pil kapasitesiyle gelecek modelde 90W hızlı şarj desteği bulunacak. Çeşitli yapay zeka özelliklerine sahip Magic OS 9 arayüzü ve Google Gemini entegrasyonu sunulacak.

Honor 400 Pro modelinin diğer özellikleri arasında su ve toza dayanıklılık için IP68/IP69 sertifikaları, 205 gram ağırlık ve 8.1 milimetre kalınlık yer alması bekleniyor.

Görünüşe göre Honor 400 Pro’nun hem Çin hem de global versiyonları Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alacak. Fakat diğer özelliklerin aynı olup olmayacağı henüz belirsiz durumda. Çok yakında daha detaylı bilgi paylaşılacağı tahmin ediliyor.