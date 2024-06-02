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    OnePlus 12 için göz alıcı yeni renk seçeneği duyuruldu

    OnePlus 12 için göz alıcı yeni Glacial White renk seçeneği karşımıza çıktı. Merakla beklenen yeni sürümün çıkış tarihi belli oldu.
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    OnePlus 12 Glacial White
    Görsel: OnePlus

    Performans canavarı bir donanıma ev sahipliği yapan OnePlus 12 için yeni renk seçeneği duyuruldu. “Gracial White” adı verilen beyaz bir renkle karşımıza çıkan amiral gemisi akıllı telefon modeli, göz alıcı görünümüyle büyük bir dikkat topladı.

    OnePlus 12 Glacial White için geri sayım başlamış durumda. Merakla beklenen yeni renk seçeneği önümüzdeki günlerde raflarda boy göstermeye başlayacak. İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkacak olan model, muhtemelen sonraki süreçte Türkiye de dahil olmak üzere diğer pazarlara gelecek.

    OnePlus 12 Glacial White sürümü 6 Haziran’da piyasaya çıkacak

    Etkileyici bir görünüme sahip olan OnePlus 12 Glacial White modeli 6 Haziran tarihinde Hindistan’da satışa sunulacak. Şimdilik ne yazık ki cihazın satış fiyatı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Fakat tahminlere göre ürün, muhtemelen cihazın diğer renk seçenekleriyle aynı fiyattan alıcılara hitap edecek.

    OnePlus 12 yeni renk seçeneği olan Glacial White sürümünde de yine aynı teknik özelliklere ev sahipliği yapacak. Bilmeyenler için cihazda Quad HD+ çözünürlük kalitesi ve 120 Hz akıcılıkta yenileme hızını destekleyen 6,8 inçlik büyük bir AMOLED ekran yer alıyor.

    16 GB’a kadar RAM kapasitesi ve 512 GB’a kadar dahili depolama alanıyla eşleştirilen cihaz, Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ile çalışıyor. Performans karşılaştırmasında bulunmak isteyenler için bu çipin ayrıca Xiaomi 14 Ultra, Samsung Galaxy S24 Ultra, Honor Magic 6 Pro, Sony Xperia 1 VI, Vivo X100 Ultra, Nubia Red Magic 9 Pro, Meizu 21 Pro ve ASUS ROG Phone 8 Pro gibi modellerde de yer aldığını belirtmekte yarar var.

    50 MP + 48 MP + 64 MP’lık üçlü kamera modülüyle karşımıza çıkan OnePlus 12, ön kısımda ise 32 MP’lik bir selfie kamerasıyla geliyor. 100 watt hızlı şarj destekli 5.400 mAh pil kapasitesine sahip model kutudan çıkar çıkmaz Android 14 işletim sistemini temel alan ColorOS 14 arayüzüyle hizmet vermeye başlıyor.

    OnePlus 12 yeni renk seçeneği
    Görsel: OnePlus

    OnePlus 12 teknik özellikleri

    • Ekran: Quad HD+ çözünürlüklü 6,8 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB ve 512 GB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 32 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana sensör, 48 megapiksel ultra geniş sensör ve 3x optik yakınlaştırmalı 64 MP telefoto sensör
    • Batarya kapasitesi: 100 watt hızlı şarj desteğine sahip 5.400 mAh pil
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, NFC, kızılötesi, Bluetooth 5.4 ve USB-C 3.2 bağlantı noktası
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı ColorOS 14 kullanıcı arayüzü

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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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