Honor 400 serisi iddialı kamera ve pil ömrüyle yola çıktı

Honor'un performans canavarı yeni telefonları için geri sayım başladı.

Bu ay tanıtılması beklenen Honor 400 ve 400 Pro'nun öne çıkan özellikleri belli oldu.

İddialara göre cihazlar, gelişmiş kamera yetenekleri ve uzun pil ömrüyle dikkatleri üzerine çekecek.

Honor çok yakında yeni akıllı telefon modelini piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Şirket, Merakla beklenen Honor 400 ve 400 Pro olmak üzere iki yeni modeliyle portföyünü daha da zenginleştirmeye hazırlanıyor.

Mayıs ayı içerisinde tanıtılması beklenen cihazlar, halihazırda tanıtılan Honor 400 Lite‘a katılarak yeni 400 serisini tamamlayacak. Honor 400 serisi modellerinin gelişmiş kamera ve pil ömrüyle karşımıza çıkacağı söyleniyor. İşte cihazlarla ilgili ortaya çıkan son raporlar…

Honor 400 ailesi neler sunacak?

Digital Chat Station’dan gelen bilgilere göre Honor 400 serisi akıllı telefon ailesi gelişmiş özelliklerle donatılacak. Honor 400’ün 1.5K çözünürlüğe sahip 6.55 inç LTPS OLED ekrana sahip olması bekleniyor. “Pro” versiyonu ise aynı teknoloji ve çözünürlüğe sahip olacak. Fakat biraz daha büyük 6.7 inçlik bir panel tercih edecek.

Honor 400 modeli Snapdragon 7 Gen 3 yonga setiyle yüksek bir performansa odaklanacak. Daha gelişmiş bir donanım sunacak Honor 400 Pro ise geçen yılın en üst düzey Qualcomm çipi olan Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine güvenecek.

Bu da iki model arasında bir performans farkı olduğunu gösteriyor. Cihazlar arasındaki bu fark, her iki model için de 200 MP’lik bir ünite olacak olan ana kameraya yansımayacak. Honor 400 Pro’nun ayrıca 50 MP sensörlü özel bir telefoto lensin eklenmesiyle daha da farklılaşacağı vurgulanıyor.

Bir diğer ortak nokta ise pil ömrü tarafında olacak. Hem Honor 400 hem de 400 Pro, 7.000 mAh kapasiteli cömert bir bataryaya sahip olacak. Bu oldukça yüksek değer, uzun bir kullanım ömrüne işaret ediyor.

Her iki cihazın da metal kenarlı premium bir yapıya sahip olması bekleniyor. Ayrıca çeviriden yazma araçlarına, otomatik özetlemeden akıllı kayıtlara kadar zengin bir yapay zeka işlevleri paketinin de kullanıcılara sunulacağı iddia ediliyor.

Yakın zaman önce Honor 400 serisi fiyatları internete sızdırıldı. Merakla beklenen cihazın Avrupa’da 8 GB RAM ve 512 GB depolama konfigürasyonuyla 468,89 Euro (yaklaşık 20 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı söyleniyor.