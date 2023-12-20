Ekran altı kameralı ve 24 GB RAM’li Nubia Z60 Ultra tanıtıldı

ZTE yeni performans canavarı premium akıllı telefonu ile karşımıza çıktı. Şirket, uzun bir süredir merakla beklenen yeni cihazı Nubia Z60 Ultra modelini tanıttı. Serinin önceki modeline göre önemli iyileştirmeler vaat eden cihazda pil kapasitesi, işlemci ve kamera gibi noktalarda performans artışı sunuluyor. Bu sayede ürün, çok yönlü bir kullanıma ev sahipliği yapıyor.

Tasarım konusunda Z50 Ultra ile benzer bir görünüme sahip olan yeni model, eski dijital kameraları anımsatan buzlu cam tasarımıyla dikkat çekiyor. Siyah ve gümüş renk seçenekleriyle karşımıza çıkan model, ayrıca Van Gogh tablosundan esinlenen Yıldızlı Gece sürümünü de taşıyor. Cam mercek detayının yanı sıra 80 watt hızlı şarj desteği, 24 GB RAM kapasitesi ve ekran altı kamerasıyla şimdiden büyük bir ilgi yaratıyor.

Nubia Z60 Ultra özellikleri

Ekran: 6,8 inç AMOLED ekran, 2480 x 1116 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi, 120 Hz yenileme hızı, 1.500 nit tepe parlaklık ve 2.160 Hz PWM karartma

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

RAM kapasitesi: 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB LPDDR5X

Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 4.0

Arka kamera: 50 MP Sony IMX800 ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı lens, 64 MP 2,4x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

Ön kamera: 12 MP ekran altı selfie kamerası

Batarya kapasitesi: 80 watt hızlı şarj destekli 6.000 mAh pil

Diğer özellikler: 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, USB 3.1, DTS HD ile stereo ses, kızılötesi yayıcı, IP68 sertifikası

İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MyOS 14 kullanıcı arayüzü

Nubia’nın yeni telefonu Qualcomm tarafından geliştirilen amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3 çipinden güç alıyor. 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama alanı seçenekleriyle gelen modelde 8 GB, 12 GB, 16 GB ve 24 GB RAM kapasitesi opsiyonları bulunuyor. Model, kutudan çıkar çıkmaz Android 14 tabanlı MyOS 14 arayüzüyle performans gösteriyor.

6,8 inç AMOLED ekrana sahip olan Nubia Z60 Ultra, 2480 x 1116 piksel Full HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. 120 Hz yenileme hızıyla birlikte akıcı bir deneyime ev sahipliği yapan cihazda 2.160 Hz PWM karartma özelliği taşınıyor. Cihazın tepe parlaklığı ise 1.500 nit olarak belirtiliyor.

12 MP’lik bir selfie kamerasına sahip olan cihaz, daha sürükleyici bir ekran deneyimine imza atmak adına kamerayı ekran altına taşıyor. 50 MP Sony IMX800 ana kamerada 1G + 6P konfigürasyonu sunan model, bir cam mercek ve altı plastik merceği bir araya getiriyor. Bu sayede plastik malzemeyi tercih eden telefonlara göre çok daha az görüntü bozulması sağlanıyor. Böylelikle mobil fotoğrafçılar için etkileyici bir görüntü kalitesine ulaşılabiliyor. 100 derece görüş açısına sahip 50 MP ultra geniş açılı lens ve 2,4x optik yakınlaştırma destekli 64 MP telefoto lens bulunuyor. Tüm sensörlerde optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği barındırılıyor.

Nubia Z60 Ultra fiyatı

Nubia Z60 Ultra’nın Avrupa fiyatları belli oldu. Cihaz 599 dolardan başlayan rakamlardan alıcılara hitap edecek. Şimdilik telefonun resmi Türkiye satış fiyatı açıklanmadı. Fakat modelin Avrupa’daki başlangıç fiyatı, vergiler hariç yaklaşık 17 bin 500 TL’ye tekabül ediyor.