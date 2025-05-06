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    Google yeni Android tasarımını “yanlışlıkla” açıkladı: Material 3 Expressive nasıl görünecek?

    Etkileşim hızını dört kat artıran ve daha kullanıcı dostu bir mobil deneyim vaat eden Material 3 Expressive arayüzü Google tarafından "yanlışlıkla" açıklandı.
    Material 3 Expressive
    • Google yepyeni bir arayüz tasarımı üzerinde çalışıyor.
    • Metariel 3 Expressive kısa süre önce Google tarafından "yanlışlıkla" açıklandı.
    • Şirket, yeni tasarım dilinin detayları içeren tanıtım yazısını kazara blog sayfasında yayınladı. Hemen ardından bu gönderi kaldırıldı.

    Teknoloji devi Google’ın resmi blogunda yayınlanan ve hemen kaldırılan bir gönderi, Android işletim sisteminin tasarımındaki bir sonraki büyük değişikliğin ne olması gerektiğini yanlışlıkla ortaya çıkardı. Merakla beklnen Material 3 Expressive  tasarım dilinin nasıl görüneceği belli oldu.

    Şirketin tasarım ekibinin tarihindeki en çok araştırılan güncelleme olarak tanımlanan bu yeni görsel dil, mobil arayüzlerle etkileşim şeklimizi dönüştürmeyi amaçlıyor.

    Google’ın bu noktada amacı, Material UI tasarımının son nesillerini karakterize eden temiz ve kişiliksiz stili terk ederek daha duygusal, cesur ve etkili deneyimler yaratmaya odaklanmak olacak.

    Şirketten gelen bu sürpriz açıklama, yeni tasarım standardının resmi olarak tanıtılacağı yıllık geliştirici etkinliği olan Google I/O 2025‘ten yalnızca birkaç gün önce geldi. Merakla beklenen geliştirici konferansı 20-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek.

    Material 3 Expressive tasarımı erkenden ortaya çıktı

    9to5Google’ın haberine göre Material 3 Expressive tasarım dili dünya çapında 18 binden fazla katılımcıyı kapsayan, 46 ayrı çalışmayı içeren üç yıllık bir araştırma ve geliştirmenin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Yeni grafiksel arayüz renklerin, şekillerin, boyutların, hareketlerin ve görsel gruplamaların etkileyici kullanımıyla bunu değiştirmeyi hedefliyor.

    Arayüzün öğeler, kullanıcının arayüz içindeki önemli eylemleri daha hızlı bulmasına yardımcı olmak için tasarlandığı ifade ediliyor. Google tarafından yapılan testlere göre katılımcılar yeni tasarıma sahip versiyonlarda butonları ve temel öğeleri dört kata kadar daha hızlı tespit edebildi.

    Gelen yeni unsurlar arasında en çok konuşulanlardan biri de ekranın tüm genişliğini kaplamayan, yüzen hap şeklindeki araç çubuğu oluyor. Bu tür bileşenler, düzende boşluk yaratıyor ve görsel görünümü bozmadan eylemleri vurgulamanıza olanak tanıyor.

    Material 3 Expressive

    Aynı zamanda saat uygulamasında yeni bir düzen, fotoğraf düzenleme uygulamalarında sesli komutlar ve dijital cüzdanlar için yenilenen tasarımlar, düğmelerde stratejik amaçlarla daha büyük boyut ve ikincil renk uygulanarak ince ayarlamalar sunulacak.

    Merakla beklenen yeni tasarım sistemi Google tarafından geliştirilse de tüm Android cihazlara aynı şekilde uygulanmayacak. Bunun nedeni sistemin açık kaynaklı olmasından kaynaklanıyor. Samsung (One UI) ve OnePlus (Oxygen OS) gibi üreticilerin arayüzü çok fazla özelleştirme eğiliminde olduğu biliniyor.

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    Yalnızca Pixel cihaz kullanıcıları resmi sürümün yayınlanmasından kısa bir süre sonra Material 3 Expressive’in tam deneyimini alabilecek.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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