Samsung Galaxy Z Flip 7 daha büyük dış ekran ile geliyor

Galaxy Z Flip 7'nin tasarımına ilişkin yeni ipuçları ortaya çıktı.

Sızdırılan son görüntüler, cihazın daha büyük bir dış ekran ile geleceğine işaret ediyor.

Merakla beklenen cihazın bu yılın Temmuz ayında Samsung tarafından duyurulması bekleniyor.

Merakla beklenen Samsung Galaxy Z Flip 7 modelinin Motorola Razr 60 Ultra’ya benzer şekilde kameraları çevreleyen daha büyük bir dış ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Hatta Android 16 işletim sistemini temel alan One UI 8’in sızdırılan versiyonu bile katlanabilir cihazın gelecekteki formatına işaret ediyor gibi görünüyor.

Engadget’ın haberine göre Samsung’un Android arayüzüne gelen bir sonraki büyük güncelleme, dosyaların arasında markanın çeşitli cihazlarına atıfta bulunan animasyonları da getiriyor. Bunlardan biri de henüz piyasaya sürülmemiş olan Galaxy Z Flip 7 olacak gibi görünüyor. İşte ortaya çıkan son ayrıntılar…

Samsung Galaxy Z Flip 7 görüntüsü sızdırıldı

Samsung’un gelecekteki katlanabilir cihazına ilişkin ortaya çıkan son görsellerde, cihaz kapatıldığında dış ekranın cihazın tüm kapağı kapladığı bir tasarım görülüyor. Fakat bu noktada tek istisna, cihazın ana kameralarının yer aldığı iki yuvarlak kesik olacak.

Sızdırılan One UI 8 sürümünde ayrıca Galaxy Z Flip 5 ve Z Flip 6’nın gerçek tasarımları da yer alıyor. Bu da Galaxy Z Flip 7’ye atıfta bulunan görsellerin sadece genel ya da örnek niteliğinde olmadığını gözler önüne seriyor.

Galaxy Z Flip 7’nin daha büyük bir dış ekrana sahip olduğu ilk kez resmi olmayan görsellerde ortaya çıkmıyor. Mart ayında Android Headlines ve OnLeaks de yaklaşan katlanabilir cihazın tam da bu özelliklere işaret eden görsellerini internete sızdırmıştı.

Dış ekranın büyümesi aslında pek de şaşırtıcı bir karar olmadı. Şirketin bu hamlesi, kapaklı formattaki katlanabilir cihazlar için doğal bir gidişat olarak yorumlanıyor.

Amiral gemisi katlanabilir telefonlar Galaxy Z Flip 5 ve Z Flip 6, kameraları yerleştirmek için kesikli bir dış ekranla gelirken, Motorola’nın Razr serisi ise 2023’ten bu yana kameraları ekrandaki “deliklere” yerleştirerek biraz daha büyük bir ekran tercih ediyor.

Pratikte ise durum pek değişmiyor. Zira kameraların etrafındaki alan pek kullanışlı değil. En fazla deneyimin daha sürükleyici hale geldiği söylenebilir.

Galaxy Z Flip & Fold 7 neler sunacak?

Samsung’un yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7’nin bu yılın Temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Ortaya çıkan yakın tarihli bazı raporlar, her iki cihazın seri üretimine de başlandığına işaret ediyor.

Galaxy Z Flip 7 modelinin daha büyük ekrana ek olarak, Güney Koreli markanın kendi çipini bir yenilik olarak sunacağı söyleniyor. İddialara göre cihaz Exynos 2500 çipinden güç alacak. Galaxy Z Fold 7 ise Galaxy S25 serisinde olduğu gibi Snapdragon 8 Elite for Galaxy çipiyle donatılacak.

Şirket ayrıca bu yıl üçüncü bir katlanabilir cihaz ortaya çıkabilir. Merakla beklenen Galaxy Z Flip 7 FE (Fan Edition), daha uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon alternatifi arayan tüketiciler için ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor.