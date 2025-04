Google’dan sürpriz etkinlik: Android Show I/O Edition duyuruldu

Teknoloji devi Google bugün sürpriz bir şekilde Android için hazırlanan yeni özellikleri tanıtmak üzere özel etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. “Android Show: I/O Edition” adı verilen sunum, şirketin ana yıllık konferansı olan Google I/O 2025‘ten bir hafta önce gerçekleşecek.

Merakla beklenen bu organizasyon, büyük bir olasılıkla Android 16 işletim sistemi ve şirketin önümüzdeki aylarda akıllı telefonlarına getirmeyi planladığı diğer yeni özellikleri kapsayacak. Sürpriz yenilikleri ortaya çıkaracak bu lansman, kullanıcıları şaşırtacak bir dizi yenilik içerecek gibi görünüyor.

Google’ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Android’e yönelik etkinliği 13 Mayıs’ta gerçekleşeceği ve resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacağı doğrulandı.

Etkinlikte tam olarak neyin gösterileceği belirsiz olsa da şirket, “Android’e gelen yeni deneyimler” ile karşılaşacağımızı söylüyor.

Şirket, paylaşımlarında ayrıca Android Ekosistemi Başkanı Sameer Samat ile kısa bir video paylaşarak, dev şirketin bu yıl Android Show: I/O Edition ile halk için özel bir şey hazırladığını vurguladı. Yönetici, “13 Mayıs’ta Android’e neler geleceğini görmek için bizi izlemenizi umuyoruz” dedi.

Google henüz etkinlik ile ilgili bir ipucu sunmasa da bu lansmanın Android 16’nın resmi duyurusunu içereceği muhtemel görünüyor. Google’ın yeni işletim sistemi şu anda dördüncü Beta sürümünde yer alıyor.

Android 16’nın kararlı sürümünün ise Mayıs ayında yayınlanması bekleniyor. Google bu sürümde sistemin lansman takvimini öne çekerek geliştiricilerin işini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Get a front row seat to The Android Show: I/O Edition 🍿 May 13, 10 AM PT.

Meet our team and learn about new experiences coming to Android.

Set a reminder and be the first in the know → https://t.co/z8QLNSYkl6 #TheAndroidShow pic.twitter.com/RTzTOwUtFN

— Android (@Android) April 28, 2025