En ince katlanabilir telefon: Honor Magic V3 için 10 bin TL indirim fırsatı

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak bilinen Honor Magic V3 için büyük bir indirim sunuldu.

Honor'un yüksek performanslı katlanabilir cihazı 10 bin TL indirimle listelenmeye başladı.

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak geçen yılın sonlarında global pazara gelen Honor Magic V3 şu anda 10 bin TL indirim avantajıyla satılıyor. Üst düzey özellikleri ve göz alıcı şık tasarımıyla adından söz ettiren cihaz, bu kampanya ile birlikte tüketicilere nispeten daha erişilebilir rakamlar vaat ediyor.

Yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için dikkat çeken bu katlanabilir cihaz, inovatif ve yenilikçi yapısıyla öne çıkan seçeneklerden biri haline geliyor. Honor Türkiye garantisiyle geçen yılın Aralık ayında Türkiye pazarına giriş yapan model, “premium” bir cihaz arayanlara hitap ediyor.

Honor Magic V3 indirimli fiyatı ne kadar?

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse edilen cihaz, katlandığında yalnızca 9,2 mm, açıldığında ise 4,35 mm kalınlık ortaya koyuyor. Bununla birlikte cihazın ağırlığı yalnızca 226 gram olarak belirtiliyor. Konforlu ve işlevsel bir deneyim vaat eden cihaz, neredeyse her alanda kullanıcıların ihtiyaçlarını fazlasıyla karşılamaya çalışıyor.

Gelişmiş kamera setiyle öne çıkan Honor Magic V3, mobil fotoğrafçılık yeteneklerinin yanı sıra kullanıcı dostu ve işlevsel yapay zeka özellikleriyle daha pratik bir deneyime kapı aralıyor. Snapdragon 8 Gen 3 çipini kalbinde taşıyan telefon, performans konusunda beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Cihazın ayrıca bugün Android 15 tabanlı yeni MagicOS 9.0 güncellemesine ulaştığını belirtelim.

Honor’un katlanabilir telefonu 89 bin 999 TL karşılığında Aralık 2024’te Türkiye pazarında piyasaya çıktı. Fakat cihaz şu anda Hepsiburada’da 10 bin TL sepette indirim kampanyası ile birlikte cihazı 79 bin 999 TL‘den listeliyor.

Honor Magic V3 özellikleri

Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm

(Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm Ağırlık: 226 gram

226 gram Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran

2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran

120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM

12 GB ve 16 GB RAM Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama

256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama Selfie kamerası: 20 MP ön kamera

20 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens

50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil

66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası

5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü

Son olarak iPhone 13 için de cazip bir indirim fırsatı sunulduğunu hatırlatalım. Performans canavarı Apple modeli yıllar geçmesine rağmen hala tüketicilerin gözdesi olmaya devam ediyor.

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