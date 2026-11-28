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A101'in 26 Kasım'da başlayan internete özel Aldın Aldın Ekstra kataloğunda 256 GB iPhone Duo 227.999 TL'ye satılıyor.

Katalogda iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 ve Samsung Galaxy A serisi telefonlar da yer alıyor.

En büyük fiyat farkı, Apple'da 99.999 TL olan 256 GB iPhone 17'de görülüyor ve model A101'de 86.999 TL'ye satılıyor.

A101’in 26 Kasım Perşembe günü başlayan internete özel Aldın Aldın Ekstra kataloğunda Apple’ın ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo da yer alıyor. 256 GB depolamalı iPhone Duo katalogda 227.999 TL fiyatla satılıyor. Kampanya 1 Aralık Salı gününe kadar sürecek.

Katalogda iPhone Duo’nun yanında iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone 17 ve iPhone 16 Plus da bulunuyor. Fiyat farkı modele göre değişiyor. iPhone Duo ve iPhone 18 Pro serisinde fark birkaç bin lirada kalırken iPhone 17, Apple’ın kendi fiyatının 13 bin TL altına satılıyor.

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A101 iPhone fiyatları ve Apple ile farkı

A101’in katalogdaki fiyatlarını Apple Türkiye’nin çevrim içi mağazasındaki güncel fiyatlarla karşılaştırıldığında tablo şöyle ortaya çıkıyor.

Model A101 fiyatı Apple fiyatı Fark iPhone Duo 256 GB 227.999 TL 229.999 TL 2.000 TL iPhone 18 Pro Max 256 GB 148.499 TL 149.999 TL 1.500 TL iPhone 18 Pro 256 GB 133.999 TL 137.999 TL 4.000 TL iPhone 17 256 GB 86.999 TL 99.999 TL 13.000 TL

iPhone Duo’nun fiyatı Apple’ın Türkiye mağazasında bugün de 256 GB model için 229.999 TL, 512 GB model için 246.999 TL olarak görünüyor. A101 yalnızca 256 GB modeli satıyor ve bu modelde 2.000 TL’lik bir avantaj sunuyor. Telefon A101 Ekstra’da Gece ve Yıldız renk seçenekleriyle listeleniyor, kargo ücretsiz ve tahmini kargoya teslim süresi iki gün olarak gösteriliyor.

En büyük indirim iPhone 17’de

Katalogdaki iPhone’lar arasında fiyat avantajı en belirgin olan model iPhone 17. 256 GB depolamalı iPhone 17, Apple’da 99.999 TL’ye satılırken A101’de 86.999 TL’ye alınabiliyor. Bu da yaklaşık yüzde 13’lük bir indirime karşılık geliyor.

iPhone 18 Pro’da fark 4.000 TL, iPhone 18 Pro Max’te ise 1.500 TL. Katalogdaki en uygun fiyatlı iPhone ise 81.399 TL’lik 128 GB’lık iPhone 16 Plus.

Katalogdaki Samsung ve Xiaomi telefonlar

A101’in aynı kataloğunda Samsung’un katlanabilir modeli Galaxy Z Flip7 FE’den giriş seviyesindeki Galaxy A17’ye kadar uzanan geniş bir Android seçkisi de var. Katalogdaki Android telefonlar ve fiyatları şöyle.

Model Bellek A101 fiyatı Samsung Galaxy Z Flip7 FE 8 GB / 256 GB 48.499 TL Samsung Galaxy A57 8 GB / 256 GB 31.499 TL Samsung Galaxy A57 8 GB / 128 GB 28.299 TL Samsung Galaxy A37 8 GB / 256 GB 24.999 TL Samsung Galaxy A37 8 GB / 128 GB 22.499 TL Samsung Galaxy A37 6 GB / 128 GB 20.999 TL Samsung Galaxy A26 8 GB / 256 GB 20.899 TL Samsung Galaxy A26 6 GB / 128 GB 18.299 TL Samsung Galaxy A17 6 GB / 128 GB 16.499 TL Samsung Galaxy A17 4 GB / 128 GB 13.499 TL Xiaomi Redmi 15C 8 GB / 256 GB 15.799 TL

Telefonların yanı sıra katalogda 11. nesil iPad (A16, 128 GB) 27.799 TL’ye, Galaxy Tab A11 (8 GB / 128 GB) ise 7.299 TL’ye satılıyor.

A101 kampanyası ne zaman bitiyor?

Aldın Aldın Ekstra kataloğu yalnızca A101’in internet sitesi ve uygulaması üzerinden yapılan alışverişlerde geçerli, yani ürünler mağaza raflarında satılmıyor. Kampanya 26 Kasım’da başladı ve 1 Aralık Salı günü sona erecek.

A101’in aktüel ürünleri stoklarla sınırlı olarak satıldığı için popüler modeller kampanya bitmeden tükenebiliyor. Kataloğun yayımlanmasının üzerinden iki gün geçtiğinden bazı modellerin stokta kalmamış olması da mümkün.

NOT: Bu haber herhangi bir reklam ya da iş birliği içermemektedir, yalnızca okurları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.