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    A101’den iPhone 13 için kaçırılmayacak fırsat: İşte fiyatı

    2021 yılında piyasaya çıkan iPhone 13 için A101 mağazaları cazip bir indirim avantajı sunuyor.
    iPhone 13
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    • Teknoloji devi Apple'ın eski amiral gemisi iPhone 13 için cazip bir indirim fırsatı duyuruldu.
    • Performans canavarı akıllı telefon modeli A101'de 33 bin 699 TL'den tüketicilerin karşısına çıktı.
    • Üst düzey özellikler sunan cihaz Siyah ve Beyaz olmak üzere iki renk seçeneğiyle listeleniyor.

    iPhone 13 modeli A101 mağazalarında büyük bir indirim avantajıyla satışa çıktı. Apple’ın eski amiral gemisi telefonu, 2025 yılında hala ilgi çeken işlevsel yetenekleri, gelişmiş teknik özellikleri ve şık tasarımıyla dikkat toplamaya devam ediyor. Piyasaya sürüldüğü dönemden bu yana oldukça rağbet gören bu model, şimdi ayrıcalıklı fiyatlarla tüketicilerin karşısına çıkıyor.

    Apple’ın en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan iPhone 13, 2024 yılında en çok satan 10 telefon modeli arasına girdi. Listenin son basamağında yer alan cihaz, 2021 yılında piyasaya çıkmasına rağmen hala yoğun bir ilgi görüyor.

    Geçen sene dünya çapında satılan tüm telefonların yüzde 1,5’i, yani yaklaşık 18,3 milyon adetini kapsayarak etkileyici bir satış rakamına ulaşan model, 2025’te de tüketicilerin gözdesi olmaya devam edecek gibi görünüyor. Peki ya iPhone 13’ün indirimli fiyatı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin merak edilen tüm detaylar…

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    A101’in iPhone 13 için indirimli fiyatı ne kadar?

    Sık sık ürün kataloğuna teknolojik cihazlar ekleyen A101 bu fırsatları sunmaya devam ediyor. Şimdi iPhone 13 için bir indirim avantajı sunan perakende zinciri, yeni bir akıllı telefon satın almayı düşünen tüketiciler için cazip bir avantaj ortaya koyuyor.

    iPhone 13

    iPhone 13 indirim fırsatıyla A101 mağazaları ve A101 Ekstra internet sitesi üzerinden tüketicilerin karşısına çıkıyor. 128 GB dahili depolama alanına sahip olan Apple telefonu, Siyah ve Beyaz olmak üzere çift renk seçeneğiyle satılıyor. iPhone 13’ün indirimli fiyatı 33 bin 699 TL olarak karşımıza çıkıyor.

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    iPhone 13 serisi kaç yıl daha güncelleme alacak?

    iPhone 13 teknik özellikleri

    Ekran 6.1 inç Super Retina XDR OLED
    Çözünürlük 1170 x 2532 piksel, 460 ppi
    İşlemci Apple A15 Bionic
    Kamera seti 12 MP ana kamera + 12 MP geniş açılı lens
    Pil kapasitesi 3.240 mAh batarya
    İşletim sistemi iOS 15
    Boyutlar 146.7 x 71.5 x 7.7 mm
    Ağırlık 174 gram
    Suya dayanıklılık IP68 sertifikası
    Renk seçenekleri Starlight, Midnight, Blue, Pink, Red, Green

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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