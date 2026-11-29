Reklam

WhatsApp, dokunulduğunda ses çalan yeni sesli çıkartmaları Android ve iOS'ta kullanıcılara kademeli olarak açmaya başladı.

Sesli çıkartma galerideki bir videodan oluşturuluyor, ses olarak videonun kendi sesi, hazır efektler, bir ses dosyası ya da sesli not seçilebiliyor.

Çıkartmalar sohbette varsayılan olarak sessiz geliyor, ses yalnızca alıcı çıkartmaya dokunduğunda çalıyor.

WhatsApp, dokunulduğunda ses çalan yeni çıkartma türünü Android ve iOS’ta kullanıcılara açmaya başladı. Sesli çıkartmalar, galerideki bir videodan hazırlanan hareketli çıkartmaya ses eklenmesiyle oluşturuluyor ve sohbetlerde normal çıkartmalar gibi gönderiliyor.

Özellik geçtiğimiz hafta yalnızca beta kullanıcılarına sunulmuştu. Kademeli dağıtım nedeniyle sesli çıkartmalar herkeste aynı anda görünmüyor, bu yüzden uygulama güncel olsa bile seçeneğin hesaba gelmesi birkaç hafta sürebilir.

Reklam

WhatsApp sesli çıkartma nedir?

WABetaInfo’nun haberine göre sesli çıkartmalar, WhatsApp’ın kullanıcıların videolardan hazırladığı hareketli çıkartmalara bir ses parçası ekliyor. Alıcı sohbette çıkartmaya dokunduğunda ses çalıyor. Android’de ses üç kez tekrarlandıktan sonra duruyor.

Sohbetlerin bölünmemesi için sesli çıkartmalar varsayılan olarak sessiz geliyor. Çıkartmanın üzerinde küçük bir ses simgesi yer alıyor, böylece alıcı hangisinin sesli olduğunu anlayabiliyor. Çıkartma ve ses parçası, WhatsApp’taki diğer mesajlar gibi uçtan uca şifreleme ile korunuyor.

Sesli çıkartma nasıl yapılır?

Sesli çıkartma, sohbet ekranındaki çıkartma klavyesinden oluşturuluyor. İşlem Android’de ve iPhone’da aynı adımlarla yapılıyor:

Bir sohbet açılır ve çıkartma simgesine dokunulur. “Çıkartma oluştur” seçilir ve galeriden bir video seçilir. WhatsApp videoyu hareketli çıkartmaya dönüştürür. Düzenleme ekranının üstündeki ses düğmesine dokunulur. Ses olarak videonun kendi sesi, hazır efektlerden biri, telefondaki bir ses dosyası ya da o an kaydedilen bir sesli not seçilir. Çıkartma kaydedilir ve istenen sohbete gönderilir.

Kaydedilen sesli çıkartma, daha sonra başka kişilere ve gruplara da gönderilebiliyor. Engadget’ın beta sürümündeki ilk izlenimine göre özellik, bilinen video kesitlerini ve internet akımlarını kısa çıkartmalara dönüştürmenin kolay bir yolunu sunuyor.

Beta sürecinde neler yaşandı?

Sesli çıkartmaların ilk izleri WhatsApp’ın Android için 2.26.41.3 beta sürümünde görülmüştü. Özellik 25 Kasım’da Android’de 2.26.47.1, iPhone’da ise TestFlight üzerinden dağıtılan 26.46.10.70 beta sürümüyle bazı test kullanıcılarına açıldı.

WhatsApp ise sesli çıkartmalar için henüz resmi bir duyuru yapmadı. Uygulama son haftalarda yeni özellikleri art arda kullanıcılara sunuyor. Bunlardan biri olan mesaj zamanlama geçtiğimiz hafta herkese açılmıştı. Bir kez okunduktan sonra kaybolan tek seferlik metin mesajları ise hala test aşamasında bulunuyor.

Sesli çıkartmaların Türkiye’deki hesaplara ne zaman ulaşacağına dair ayrı bir bilgi yok. Seçeneği görmek için WhatsApp’ın Google Play ya da App Store’daki en güncel sürümünün yüklü olması gerekiyor.