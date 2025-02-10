Honor Magic V3 (global) için Android 15 güncellemesi yayınlandı

Honor Magic V3'ün global sürümü Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 güncellemesini aldı.

Kademeli bir şekilde dağıtımı başlayan güncellemenin çok yakında Türkiye'de de kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Güncellemenin boyutunun yaklaşık 3.7 GB olduğu ifade ediliyor.

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Honor Magic V3 cihazının global versiyonu için Android 15 işletim sistemini temel alan yeni MagicOS 9.0 kullanıcı arayüzünün kararlı sürümü yayınlanmaya başladı. Şirket, güncellemeyi Çin’de yayınladıktan kısa süre sonra nihayet daha fazla ülkede güncelleme için destek sunuyor.

Honor Magic V3 için gelen son güncelleme, popüler katlanabilir telefon modeline daha fazla yapay zeka özelliği, kamera performansında iyileştirmeler, çeşitli animasyonlar ve daha fazlasını getiriyor. Güncellemenin şu anda kademeli olarak kullanıcılara dağıtıldığı ifade ediliyor.

Honor Magic V3 yeni güncelleme ile neler sunuyor?

Honor Magic V3’ün global versiyonu için Android 15 ile gelen MagicOS 9.0 güncellemesi 9.0.0.131 yazılım sürümüne sahip. Güncellemenin boyutu ise yaklaşık 3.7 GB’lık boş bir alan gerektiriyor. Şimdilik dağıtım birkaç ülkeyle sınırlı tutulsa da yakında daha fazla bölgeye yayılacağı vurgulanıyor.

Huawei Central’ın haberine göre Honor şimdi katlanabilir telefonuna yönelik Android 15 ve çeşitli yapay zeka özelliklerinin yanı sıra performans iyileştirmeleri, daha akıcı animasyonlar, sistemin yükleme ve başlatma süresinde optimizasyon gibi bir dizi yenilik getiriyor.

Honor Magic V3 modeli yeni güncelleme ile birlikte daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor. Güncellemeyle karşımıza çıkan yenilikler arasında AI Translate, Magic Portal ve Honor Notes uygulaması gibi unsurlar yer alıyor. Daha uzun pil ömrü için optimizasyonlarda bulunan şirket, aynı zamanda ıslak ellerle ekrana dokunurken sorunsuz bir kullanım sağlamaya başlıyor.

Honor Magic V3’ün geçen yılın Aralık ayı sonlarında Türkiye pazarına giriş yaptığını belirtelim. Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak lanse edilen model, 89 bin 999 TL‘lik dudak uçuklatan fiyatıyla ülkemizde raflarda boy gösteriyor. Fakat cihaz belirli bir süre için 10 bin TL indirimle 79 bin 999 TL karşılığında listeleniyor.

Honor Magic V3 özellikleri