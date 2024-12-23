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    En ince katlanabilir telefon: Honor Magic V3’ün cep yakacak Türkiye fiyatı açıklandı

    Dünyanın en ince katlanabilir telefon modeli olarak duyurulan Honor Magic V3'ün Türkiye satış fiyatı resmi olarak duyuruldu.
    Honor Magic V3
    Görsel: Honor
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    • Dünyanın en ince katlanabilir telefonu bugün nihayet Türkiye'de satışa çıktı.
    • Honor Magic V3 modeli 89 bin 999 TL fiyat etiketi ile ülkemize giriş yaptı.
    • Honor ayrıca tüketiciler için lansmana özel kaçırılmayacak bazı fırsatlarını da duyurdu.

    Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olarak geçtiğimiz aylarda resmi olarak Çin pazarında duyurulan Honor Magic V3 modeli bugün nihayet Türkiye’de cep yakacak yüksek fiyatı ile tanıtıldı. Görkemli bir tasarımla ve amiral gemisi donanımıyla karşımıza çıkan cihaz, henüz ilk günden ülkemizde yoğun bir ilgiyle karşılandı.

    Yüksek fiyat etiketine rağmen Türkiye’de oldukça büyük bir ilgi gören Honor Magic V3 modeli, katlanabilir telefon pazarında rekabetin gittikçe daha da kızıştığı bu dönemde, olağanüstü performansı ve kullanıcı dostu mobil deneyimiyle öne çıkmaya aday görünüyor. İşte Magic V3’ün fiyatı fiyatı, teknik özellikleri ve merak edilen tüm ayrıntıları…

    Honor Magic V3’ün Türkiye fiyatı ne kadar?

    Honor Türkiye bugün gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde yeni katlanabilir telefon modeli Magic V3’ü resmen duyurdu. Nihayet ülkemizde raflarda boy göstermeye başlayan cihaz, lansman dönemine özel bazı avantajlarla karşımıza çıkıyor.

    Şirket lansmana özel olarak 10 bin TL indirim fırsatı sunuyor. Normal fiyatı 89 bin 999 TL olarak Türkiye pazarında boy gösteren katlanabilir telefon modeli, bu fırsat sayesinde 79 bin 999 TL’lik fiyat etiketiyle kaçırılmayacak bir avantaj ortaya koyuyor.

    Honor Magic V3
    Görsel: Honor

    Honor Türkiye garantisiyle satılan Magic V3’ün lansman fırsatları burada da bitmiyor. Aynı zamanda şirket, yine lansman dönemine özel olarak 6 bin TL ek takas imkanı sağlıyor. 10 bin TL indirim kuponu fırsatının da 23 Ocak 2025 tarihine kadar devam edeceği vurgulanıyor.

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    Honor Magic V3 özellikleri

    • Boyutlar: (Açıkken) 156,6 x 145,3 x 4,35 mm / (Kapalıyken) 156,6 x 74 x 9,2 mm
    • Ağırlık: 226 gram
    • Dahili ekran: 2K çözünürlüğe ve 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 7,92 inç LTPO OLED ekran
    • Harici ekran: 120 Hz’e kadar değişken yenileme hızına sahip 6,43 inç LTPO OLED ekran
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
    • RAM kapasitesi: 12 GB ve 16 GB RAM
    • Dahili depolama alanı: 256 GB, 512 GB ve 1 TB dahili depolama
    • Selfie kamerası: 20 MP ön kamera
    • Arka kamera: 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 50 MP 3x periskop lens
    • Batarya kapasitesi: 66 watt hızlı şarj ve 50 watt kablosuz şarj destekli 5.150 mAh pil
    • Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, kızılötesi ve USB-C 3.1 bağlantı noktası
    • İşletim sistemi: Android 14 tabanlı MagicOS 8.0.1 kullanıcı arayüzü
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    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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