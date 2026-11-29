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Apple, iç ekranında çatlama sorunu görülen iPhone Duo'ları artık yenisiyle değiştirmek yerine onarıyor.

Apple Store'lar ve yetkili servisler yedek parça sipariş edebildiği için teknisyenlerden önce onarımı denemeleri isteniyor.

Onarımda iç ekran, menteşeyle birlikte iç ekran tertibatı ve telefonun iki pili değiştiriliyor.

Apple, iç ekranında çatlama sorunu görülen iPhone Duo’larda yöntemini değiştirdi. Şirket, Ekim ayında sorunu kabul ettiğinde etkilenen cihazların yenisiyle değiştirileceğini söylemişti. Artık ise servislere gelen telefonlar öncelikle onarılıyor ve yeni cihaz yalnızca onarımın mümkün olmadığı durumlarda veriliyor.

Değişikliğin arkasında yedek parçaların servislere ulaşması bulunuyor. iPhone Duo satışa çıktığında servisler iç ekran parçalarını sipariş edemiyordu, bu nedenle sorun yaşayan kullanıcılara doğrudan yeni telefon veriliyordu.

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iPhone Duo ekran çatlaması için ne değişti?

MacRumors’ın haberine göre Apple Store’lar ve Apple Yetkili Servis Sağlayıcıları artık iPhone Duo parçalarını sipariş edebiliyor. Apple da teknisyenlerden iç ekranı çatlayan cihazları değiştirmeden önce onarmayı denemelerini istedi. Değişiklik, MacRumors forumlarında ve Reddit’te kullanıcıların anlattığı servis deneyimleriyle ortaya çıktı.

Kullanıcıların aktardıklarına göre onarımda iç ekran, menteşeyle birlikte iç ekran tertibatı ve telefonun iki pili yenileniyor. Apple’ın servis belgeleri de bu tabloyla örtüşüyor. Şirketin 2 Kasım’da yayımladığı iPhone Duo iç ekran tertibatı onarım kılavuzunda işlem için telefonun iki yarısındaki neredeyse bütün parçaların sökülmesi gerekiyor. Kılavuz, iki pilin de yenisiyle değiştirilmesini öneriyor.

Yeni cihaz almak hala mümkün mü?

Yedek parça bulunduğunda tüm cihazı değiştirmek yerine onarıma geçmek Apple’ın standart uygulaması. Ancak iPhone Duo’da durum biraz farklı, çünkü Apple Ekim ayındaki açıklamasında ekranı bozulan kullanıcıların cihazlarının değiştirileceğini söylemişti. Şirketin bu konuda yeni bir açıklaması bulunmuyor.

ABD’de AppleCare+ sahipleri, Ekspres Değişim Hizmeti ile hala yeni bir cihaz isteyebiliyor. Bu seçenek ise ekran çatlaması kazara hasar sayılmış gibi ücretli oluyor ve ABD’de 99 dolar tutuyor.

Türkiye’deki iPhone Duo kullanıcılarını ne bekliyor?

AppleCare+ Türkiye’de satılmadığı için ücretli ekspres değişim seçeneği Türkiye’deki kullanıcılar için geçerli değil. Apple’ın onarıma öncelik veren yeni uygulamasının Türkiye’deki servislerde de geçerli olup olmadığına dair ise bir açıklama yok.

Sorun garanti kapsamında değerlendirilmezse maliyet oldukça yüksek oluyor. Apple’ın Türkiye destek sayfasındaki tahmini servis maliyeti aracına göre iPhone Duo’da iç ekran hasarının garanti dışı onarım ücreti 114.939 TL. Bu tutar, Ekim’de açıklanan iPhone Duo onarım ücretleriyle aynı kaldı. Dış ekran değişimi 21.519 TL, pil servisi ise 13.029 TL tutuyor.

iPhone Duo, 23 Ekim’de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ilk ülke grubunda satışa çıkmıştı. Satışın ilk günlerinde bazı kullanıcılar iç ekranın menteşe hizasından çatladığını bildirmiş, Apple da sorunun az sayıda cihazda görüldüğünü kabul etmişti. Şirket çatlamanın nedenini ve kalıcı bir çözüm planlayıp planlamadığını hala açıklamadı.