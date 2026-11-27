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eSIM, telefonun içine yerleştirilmiş dijital bir SIM karttır ve hattın kullanılabilmesi için cihaza plastik bir kart takılmasını gerektirmez. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’un üçü de eSIM sunuyor, üstelik birçok durumda hat mağazaya gitmeden operatörün uygulamasından alınıp birkaç dakika içinde telefona kurulabiliyor.

Bu rehberde eSIM’in fiziksel SIM karttan farkını, telefonunuzun eSIM destekleyip desteklemediğini nasıl anlayacağınızı, üç operatörde eSIM’e geçiş adımlarını ve iPhone ile Android telefonlarda kurulumun nasıl yapıldığını bulabilirsiniz.

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eSIM nedir, fiziksel SIM karttan farkı ne?

Fiziksel SIM kartta operatör bilgileri telefona takılan küçük bir kartın üzerinde bulunur. eSIM’de ise bu bilgiler, telefonun üretimi sırasında anakarta yerleştirilen ve çıkarılamayan bir yongaya internet üzerinden indirilir. Turkcell’in eSIM sayfasına göre eSIM, geleneksel SIM kartla aynı özelliklere sahip ve çekim gücünde ya da performansta bir düşüş yaşanmıyor.

En büyük fark, hat değişikliğinin kart takıp çıkarmadan yapılabilmesinde ortaya çıkıyor. Kart kaybolmadığı ya da kırılmadığı için telefon çalındığında hattın başkası tarafından başka bir cihaza takılması da mümkün olmuyor. Uyumlu telefonlarda bir fiziksel SIM ile bir eSIM’i aynı anda kullanarak iş ve kişisel hattınızı tek telefonda toplayabilir, birçok modelde fiziksel kartı kapatıp iki eSIM hattını birlikte çalıştırabilirsiniz.

Hangi telefonlar eSIM destekliyor?

iPhone tarafında eSIM desteği iPhone XS, iPhone XS Max ve iPhone XR ile başladı, bu modellerden sonra çıkan bütün iPhone’lar eSIM kullanabiliyor. Ancak Çin ana karasında satılan modellerden yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone Duo, iPhone 17e ve iPhone Air eSIM desteklediği için yurt dışından alınan iPhone’larda bu ayrıntıya dikkat etmek gerekiyor.

Samsung’un Türkiye destek sayfasındaki listeye göre Galaxy S20 serisinden bu yana çıkan S serisi telefonlar, Galaxy Z Fold2 ve sonrasındaki katlanabilir modeller ile Galaxy A57, A37, A56, A36 ve A55 eSIM destekliyor. Xiaomi, Oppo ve Google Pixel gibi markalarda destek modele göre değişiyor, özellikle giriş ve orta segment telefonların bir kısmında eSIM bulunmuyor.

Telefonunuzun eSIM destekleyip desteklemediğini anlamanın en kolay yolu EID numarasına bakmaktır. Bunun için telefonun arama ekranına *#06# yazın. Açılan ekranda IMEI numaralarının yanında EID başlıklı uzun bir numara görüyorsanız telefonunuz eSIM’i destekliyor demektir. iPhone’da aynı bilgiye Ayarlar > Genel > Hakkında bölümünden de ulaşabilirsiniz.

Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom’da eSIM nasıl alınır?

Üç operatör de yeni hat alırken, numara taşırken ya da mevcut hattı eSIM’e çevirirken bu seçeneği sunuyor. Kimlik doğrulama uygulamalar üzerinden yapılabildiği için çoğu işlem mağazaya gitmeden tamamlanıyor.

Turkcell eSIM

Mevcut bireysel Turkcell aboneleri eSIM’e Turkcell uygulamasından ya da Turkcell mağazalarından geçebiliyor. Yeni hat alan veya numarasını Turkcell’e taşıyanlar ise işlemi uygulama ya da web sitesi üzerinden yapıp eSIM kurulum bilgilerine doğrudan ulaşabiliyor. QR kodunuzu daha sonra yeniden görmek isterseniz turkcell.com.tr’de oturum açıp Ayarlarım > Hat Ayarlarım > eSIM Profil Bilgileri yolunu izleyebilirsiniz.

Vodafone eSIM

Vodafone’da eSIM’e geçmek için Vodafone Yanımda uygulamasını açın ve Hesabım > Hat Ayarları > eSIM adımlarını izleyin. Kimlik doğrulamanın ardından QR kodu ya da kurulum bağlantısı ekrana geliyor, başvuru da e-Devlet üzerinden onaylanarak tamamlanıyor. Vodafone’un açıklamasına göre mevcut bir hattı eSIM’e çevirirken standart SIM kart değiştirme ücreti alınıyor, yeni hatta ise bu ücret dışında ek bir ödeme yapılmıyor.

Türk Telekom eSIM

Türk Telekom’da eSIM’e geçiş de uygulama üzerinden yapılıyor:

Türk Telekom uygulamasını açın. İşlemler menüsünden Hat Ayarları’na dokunun. Ekranı aşağı kaydırıp eSIM’e Geçiş’i seçin. eSIM’e taşımak istediğiniz numarayı girin ve kimlik doğrulama adımını tamamlayın.

Türk Telekom bu adımda QR kodu yerine bir SM-DP+ adresi ve etkinleştirme kodu veriyor. Bu bilgileri uygulamadan kopyalayıp telefonun eSIM ekranındaki elle giriş alanına yapıştırmanız gerekiyor.

iPhone’a eSIM nasıl kurulur?

Apple’ın destek sayfasına göre operatörünüz bir QR kodu verdiyse eSIM’i iPhone’un ilk kurulumunda Hücresel’i Ayarla ekranındaki QR Kodu Kullanın seçeneğiyle etkinleştirebilirsiniz. Telefon zaten kuruluysa şu adımları izleyin:

Ayarlar uygulamasını açın ve Hücresel’e dokunun. eSIM Ekle ya da Hücresel Plan Ekle seçeneğine dokunun. QR Kodu Kullanın’ı seçip operatörünüzün verdiği QR kodunu taratın. Onay kodu istenirse operatörünüzün verdiği kodu girin ve kurulumun tamamlanmasını bekleyin.

QR kodunu taratamıyorsanız aynı ekranın altındaki Ayrıntıları Elle Girin seçeneğine dokunup operatörün verdiği SM-DP+ adresini ve etkinleştirme kodunu yazabilirsiniz. iOS 17.4 ve sonraki sürümlerde operatörün e-postayla ya da tarayıcıda gönderdiği QR koduna basılı tutup eSIM Ekle’ye dokunarak kurulumu doğrudan başlatmak da mümkün.

Samsung ve Android telefonlara eSIM nasıl kurulur?

Samsung Galaxy telefonlarda eSIM kurulumu SIM yöneticisi bölümünden yapılıyor:

Ayarlar > Bağlantılar > SIM yöneticisi bölümünü açın. eSIM ekle seçeneğine dokunun. QR kodunu tara’ya dokunup operatörünüzün verdiği QR kodunu taratın. Kod sizde yazılı olarak varsa aynı ekranda Etkinleştirme kodunu girin seçeneğini kullanın.

Türk Telekom’un elle giriş için verdiği bilgiler Samsung telefonlarda tek satırda, LPA:1$SM-DP+ adresi$Etkinleştirme kodu biçiminde yazılıyor. Xiaomi, Oppo ve Pixel gibi diğer Android telefonlarda menü adları değişse de eSIM seçeneği genellikle Ayarlar’daki SIM kartlar ya da Mobil ağ bölümünde bulunuyor. Seçeneği bulamazsanız Ayarlar’daki arama çubuğuna “eSIM” yazabilirsiniz.

eSIM yeni telefona nasıl aktarılır?

Telefon değiştirirken eSIM’i taşımanın en kolay yolu, üreticilerin kendi aktarma araçlarını kullanmaktır. iOS 18.4 ve sonrası yüklü iki iPhone arasında eSIM Hızlı Aktarımı ile numara, operatörle görüşmeden yeni telefona geçirilebiliyor, Samsung’da da SIM yöneticisindeki Galaxy/Android telefondan SIM aktar seçeneği aynı işi görüyor. Ancak bu özelliklerin çalışması operatörün desteğine bağlı, bu yüzden aktarma başarısız olursa operatörünüzden yeni bir QR kodu almanız gerekebilir.

Turkcell’de eSIM’i yeni telefona taşımak için önce eski telefondaki eSIM profilini silmeniz, ardından aynı QR kodunu yeni telefonda okutmanız yetiyor. Aynı QR kod tekrar kullanılabiliyor, ancak Turkcell profilin silinip yeniden indirilmesini 20 kez ile sınırlıyor. Telefonu satmadan önce eSIM profilini mutlaka silmeniz de gerekiyor. Telefon kaybolduysa profil silinemediği için aynı QR kod çalışmıyor ve operatörden yeni bir SIM ya da eSIM almak gerekiyor.

Yurt dışında eSIM nasıl kullanılır?

eSIM’in en çok işe yaradığı durumlardan biri seyahat. Gidilen ülkede kart bulmaya uğraşmadan, internetten satın alınan yerel ya da bölgesel bir veri paketi QR koduyla telefona eklenebiliyor ve Türkiye’deki hat aynı telefonda açık kalabiliyor. iPhone’un eSIM ekranında da bu iş için ayrı bir Seyahat Seçeneklerini Görüntüle bölümü bulunuyor. WhatsApp da kısa süre önce uygulama içinden satın alınabilen seyahat eSIM’ini duyurdu.

Seyahat eSIM’lerinin çoğu yalnızca mobil veri sunuyor, telefon numarası vermiyor. Yurt dışında aramalar ve SMS için Türkiye’deki hattınızı açık tutmak istiyorsanız dolaşım ücretlerine dikkat etmeniz, veriyi ise Ayarlar’dan seyahat eSIM’ine ayırmanız gerekiyor. Yurt dışından getirilen bir telefonda ise eSIM kullanmak IMEI kaydını ortadan kaldırmıyor, telefonun Türkiye’de hatla çalışabilmesi için kayıt yaptırılması gerekiyor.

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

eSIM nedir? eSIM, telefonun içine yerleştirilmiş dijital bir SIM karttır. Operatör bilgileri plastik bir kart yerine internet üzerinden bu yongaya indirilir, böylece hat kart takmadan kullanılabilir. Telefonumun eSIM destekleyip desteklemediğini nasıl anlarım? Telefonun arama ekranına *#06# yazın. Açılan ekranda EID başlıklı bir numara görüyorsanız telefonunuz eSIM’i destekliyor. Mevcut hattımı eSIM’e çevirebilir miyim? Evet, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom mevcut hattın eSIM’e çevrilmesine izin veriyor. İşlem operatörün uygulamasından ya da mağazasından yapılabiliyor ve numaranız değişmiyor. eSIM’e geçmek ücretli mi? Vodafone, mevcut hattı eSIM’e çevirirken standart SIM kart değiştirme ücreti alıyor. Turkcell ve Türk Telekom’un eSIM sayfalarında ücret bilgisi yer almadığı için işlem öncesinde operatöre sormak gerekiyor. Aynı telefonda hem SIM kart hem eSIM kullanılabilir mi? eSIM destekleyen telefonların çoğunda bir fiziksel SIM ile bir eSIM aynı anda kullanılabiliyor. Birçok modelde fiziksel kart kapatılarak iki eSIM hattı birlikte çalıştırılabiliyor. eSIM QR kodunu kaybedersem ne yapmalıyım? Turkcell aboneleri QR kodunu web sitesindeki eSIM Profil Bilgileri bölümünden ya da Turkcell mağazalarından yeniden alabiliyor. Vodafone ve Türk Telekom’da ise yeni kurulum bilgisi için operatörle iletişime geçmeniz gerekiyor.