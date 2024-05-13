OpenAI’nin yeni ücretsiz yapay zeka modeli GPT-4o tanıtıldı

Yapay zeka şirketi OpenAI, bugün dikkat çekici bir etkinlikle karşımıza çıktı. Spring Update adı verilen konferansla dünya çapında büyük bir merak uyandıran firma, sürpriz duyurulara ev sahipliği yaptı. Şirketin yeni ücretsiz yapay zeka modeli GPT-4o piyasaya tanıtıldı.

OpenAI’nin yeni yapay zeka modeli çok modlu yapısıyla öne çıkarak ses, metin ve görüntüleri hızlı bir şekilde yorumlama yeteneğini de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede GPT-4 Turbo’ya göre çok daha başarılı bir performans sergileyen LLM, bugünden itibaren tüm ücretsiz kullanıcılar ve ChatGPT Plus abonelerinin erişimine açılıyor. Bu anlamda yazılım, yalnızca ChatGPT Plus abonelerine sunulan GPT-4 Turbo’ya kıyasla daha erişilebilir kılınıyor.

GPT-4o özellikleri

Yapay zekayı kullanıcılar için daha erişilebilir ve sezgisel bir hale getirmeye odaklanan yeni dil modeli, çok modlu yapısıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Artık aynı komut sırasında birden fazla formatın karıştırılmasına imkan sağlayan hizmet; ses, görüntü ve metin komutlarını yerel olarak işleme yeteneğiyle fark yaratıyor.

OpenAI tarafından geliştirilen GPT-4o modeli sesli konuşmalarda yanıtlardaki gecikme süresini oldukça azaltmış durumda. Kullanıcıların daha hızlı yanıtlar almasına yardımcı olan hizmet, gerçek zamanlı konuşmalara ayak uydurmayı başarıyor. 50’nin üzerinde dil seçeneğine sahip olan yazılım, herhangi bir cihazda gerçekleştirilen konuşmaları aynı anda pratik bir şekilde çevirebiliyor.

GPT-4o özellikleri arasında en çok dikkat çeken unsurlardan bir tanesi ise görüntü yorumlama yeteneği oluyor. Bu özellik sayesinde yalnızca birkaç saniye gibi kısa bir süre içinde gönderdiğiniz fotoğraflar yapay zeka tarafından analiz edilebiliyor. Söz konusu aracın kullanım örneklerinden bazıları matematik problemleri çözmek ya da yurt dışında bir restoranda menüyü çevirmek olabilir.

OpenAI çalışanı William Fedus’un X hesabından yaptığı açıklamaya göre yeni GPT-4o dil modeli LMSys platformunda yapılan testlere göre GPT-4 Turbo, Gemini 1.5 Pro ve Claude 3 gibi rakiplerine göre daha başarılı sonuçlar elde etti.

GPT Store ücretsiz kullanıcılara da sunuldu

İlgi çekici yapay zeka araçlarını herkesin erişimine sunmak istediklerini dile getiren OpenAI CEO’su Sam Altman, GPT-4o’nun yanı sıra tüm kullanıcıların chatbot hizmetinin kişiselleştirilmiş versiyonları, gerçek zamanlı arama, geçmiş konuşmaları hatırlama ve gelişmiş veri analizi vaat eden GPT Store mağazasına erişebileceğini bildirdi.

GPT Store özelliği ilk etapta yalnızca ChatGPT Plus ve Team kullanıcıları için yayınlanmıştı. Bugünden itibaren ücretsiz kullanıcıların da bu hizmetten yararlanabileceği açıklandı.

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