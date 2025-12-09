Apple Fitness+ 28 yeni ülkeye geliyor: Peki ya Türkiye?

Reklam

Apple Fitness+ mevcut hizmet bölgelerine ek olarak 28 yeni pazara daha genişliyor.

Bu genişleme hamlesi, platformun dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yeni iPhone ve Apple Watch kullanıcısına ulaşmasına katkıda bulunacak.

Fakat şu anda Fitness+'ın Türkiye'de henüz aktif olarak kullanıma sunulmadığını belirtmekte fayda var.

Apple Fitness+ platformu artık 28 yeni pazara resmi olarak genişleyecek. Bu güncellemeyle birlikte şirket, fitness ve sağlıklı yaşam platformunu küresel iPhone ve Apple Watch kullanıcı tabanının daha büyük bir kısmına ulaştıracak.

Bu önemli gelişme, Apple’ın fitness teknolojileri alanındaki en büyük markalardan biri haline gelmesine yardımcı olarak pazardaki konumunu daha da sağlamlaştıracak. Peki ya bu genişletme hangi ülkeleri kapsayacak? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

Apple Fitness+ hangi ülkelerde kullanılabiliyor?

Daha önce belirli bir grup ülkeyle sınırlı olan hizmet, artık yeni stratejik bölgelere de ulaşacak. Bu yeni bölgelerdeki kullanıcılar için iPhone, iPad ve Apple TV’deki Fitness uygulaması güncellemeden sonra otomatik olarak “Fitness+” sekmesini gösterecek.

Apple Fitness+ şimdiye kadar sadece Avustralya, Avusturya, Brezilya, Kanada, Kolombiya, Fransa, Almanya, Endonezya, İrlanda, İtalya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Portekiz, Rusya, Suudi Arabistan, İspanya, İsviçre, BAE, Birleşik Krallık ve ABD’de kullanılabiliyordu.

Yeni güncelleme ile birlikte platform 15 Aralık’tan itibaren Arjantin, Belçika, Bolivya, Şili, Kosta Rika, Dominik Cumhuriyeti, Ekvador, El Salvador, Finlandiya, Guatemala, Honduras, Hong Kong, İzlanda, Hindistan, Hollanda, Nikaragua, Norveç, Panama, Paraguay, Peru, Filipinler, Polonya, Singapur, İsveç, Tayvan, Venezuela ve Vietnam’da kullanıma sunulacak.

Apple’dan gelen bilgilere göre hizmetin önümüzdeki yılın başlarında Japonya’da da kullanıma açılacağı ifade edildi. Fakat maalesef ki Türkiye bu listede henüz yer almıyor. Apple Fitness+’ın ülkemizde ne zaman hizmet vermeye başlayacağı henüz bilinmiyor.

Apple Fitness+’ın küresel genişlemesindeki en büyük zorluklardan biri dil engeliydi. Şirket, 2025 sonlarında gerçekleşecek bu lansman için tüm içeriklerde yerelleştirilmiş altyazılar ve belirli pazarlarda önemli eğitmen talimatları için seslendirme olacağını vurguladı.

Egzersiz ve meditasyonların dijital dublajlı versiyonları ilk etapta İspanyolca ve Almanca olarak sunulacak. 2026’da Japonca dublaj da kullanıcılara sağlanacak. Seslendirmelerin ise gerçek seslere dayanacağı ifade ediliyor.

Platformun öne çıkan özellikleri arasında HIIT ve yogadan Pilates ve meditasyona kadar uzanan stüdyo derslerinin yer aldığı 4K egzersiz kütüphanesi, sağlık ölçümlerini takip etmek için Apple Watch entegrasyonu, açık hava yürüyüşleri ve koşuları için sürükleyici Yürüyüş Zamanı ve Koşu Zamanı gibi ses deneyimleri de yer alıyor.