Uygun fiyatlı canavar OPPO A6L piyasaya çıktı

6,8 inç AMOLED ekranlı OPPO A6L piyasaya sürüldü.

Fiyat-performans odaklı model, Snapdragon 7 Gen 3 çipiyle çalışıyor ve 12 GB RAM sunuyor.

80W hızlı şarj destekli telefonda devasa 7.000 mAh batarya kapasitesi yer alıyor.

OPPO A6L uygun fiyata yüksek performans vaadiyle resmen duyuruldu. Fiyat-performans odaklı akıllı telefon modeli ilk olarak Çin pazarında piyasaya sürüldü. Telefonun merak edilen tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı.

Cihaz, arka tarafta yuvarlak ve büyük bir kamera modülüne ev sahipliği yapıyor. Aynı zamanda uya ve toza karşı koruma sağlayan IP69 sertifikasıyla güçlendiriliyor.

Modelin öne çıkan özellikleri arasında devasa pil kapasitesi, yüksek hızlı şarj desteği ve güçlü performans vaat eden Snapdragon 7 Gen 3 çipi yer alıyor. İşte cihazla alakalı merak edilen tüm ayrıntılar…

OPPO A6L özellikleri

Ekran: 1.600 nit parlaklığa sahip 6,8 inç OLED ekran, 120 Hz yenileme hızı ve 2800 x 1280 piksel çözünürlük

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

RAM kapasitesi: 8 GB RAM

Dahili depolama alanı: 256 GB depolama

Selfie kamerası: 32 MP ön kamera

Arka kamera: 50 MP ana sensör ve 2 MP yardımcı derinlik sensörü

Diğer özellikler: 5G, Bluetooth, Wi-Fi ve IP68/IP69 sertifikası

Batarya kapasitesi: 80W SuperVOOC şarjlı 7.000 mAh pil

İşletim sistemi: Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü

Yeni OPPO modeli Full HD+ çözünürlük kalitesine sahip 6,8 inç AMOLED ekranla donatılıyor. Bu ekranda ayrıca 120 Hz’e kadar yenileme hızı destekleniyor.

Cihaz, günlük kullanım için iyi bir işlem gücü sağlamak adına Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 7 Gen 3 işlemciyle geliyor. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama alanı yer alıyor.

OPPO A6L modelinin kamera kurulumunda 50 MP ana sensör, 2 MP yardımcı sensör ve 32 MP selfie kamerası bulunuyor. Bağlantı özellikleri arasında 5G, çift bantlı Wi-Fi ve Bluetooth destekleri mevcut.

GSMArena’ya göre cihaz, 80W hızlı şarj desteğine sahip olan 7.000 mAh batarya kapasitesiyle güçlendiriliyor. Ayrıca telefonda Android 15 tabanlı ColorOS 15 kullanıcı arayüzü bulunuyor.

OPPO A6L fiyatı

OPPO’nun yeni telefonu şu anda yalnızca Çin pazarında satılıyor. Cihaz şu anda 1.799 CNY (yaklaşık 11 bin TL) fiyat etiketiyle tüketicilere hitap ediyor.

Fakat şu anda cihazın Çin dışında diğer ülkelerde satılıp satılmayacağı henüz bilinmiyor. Modelin yalnızca Asya ülkesiyle sınırlı bir pazara hitap etmesi olası görünüyor.