iPhone 17 “yılın telefonu” unvanına sahip oldu

MKBHD'nin "2025 Akıllı Telefon Ödülleri'nde" Apple, toplam 10 kategoriden dördünde birincilik alarak dikkatleri üzerine çekti.

Serinin standart modeli iPhone 17, "Yılın Telefonu" ödülüne layık görüldü.

Ultra ince iPhone Air cihazı "En İyi Tasarım" ödülünü kazandı.

iPhone 16e ise yılın en büyük hayal kırıklıklarından biri olarak gösterildi.

Ünlü teknoloji YouTuber’ı Marques Brownlee (MKBHD) artık bir gelenek haline gelen yıllık akıllı telefon sıralamasını duyurdu. 2025 yılına özel edisyonda, on kategoriden dördünde ödül kazanan Apple için ilginç bir dönüm noktası göze çarpıyor.

Apple’ın Eylül ayında piyasaya sürdüğü yeni amiral gemisi iPhone 17 en büyük ödüle layık görüldü. Modelin sadece donanım anlamında yükseltmeler ile değil, aynı zamanda konforlu bir kullanıcı deneyimi ve fiyat-performans dengesiyle de artı puan topladığı vurgulanıyor.

MKBHD’den iPhone 17’ye tam not geldi

Birkaç yıl aradan sonra ilk kez, standart iPhone 17 modeli “yılın telefonu” ödülünü kazandı. MKBHD bu seçimi, bu yıl yapılan önemli iyileştirmelerle gerekçelendiriyor.

Bilindiği üzere yeni amiral gemisinde 120 Hz ProMotion ekran nihayet tüm ürün gamında kullanılabilir hale geldi. Bu da rakiplerine kıyasla “çağ dışı bir sınırlamayı” ortadan kaldırdı.

MKBHD aynı zamanda A19 çipiyle gelen artırılmış depolama alanı ve performans kazanımlarını da vurguluyor. Özellikle de otomatik olarak dikey ya da yatay yönü algılayan ön kameradaki fotoğrafçılık iyileştirmeleri, modelin çekiciliğini daha da artırıyor.

Brownlee’ye göre iPhone 17, bu yıl makul bir fiyata en eksiksiz paketi temsil ediyor. Bu da onu önceki modeline göre en önemli yükseltmeye sahip akıllı telefon unvanını kazanmasını sağlıyor.

“En iyi tasarım” ödülü iPhone Air’a gitti

iPhone Air, ultra ince görünümü ve olağanüstü hafifliğiyle “en iyi tasarım” ödülünü aldı. Fakat bu estetik tercih, önemli ödünler de beraberinde getiriyor. Cihaz tek bir kamera sensörü ve azaltılmış pil ömrü ile tartışma konusu haline geldi.

MKBHD, ürünü “kimsenin istemediği, ama elinize aldığınızda da kullanmak isteyeceğiniz bir ürün” olarak tanımlıyor.

Öte yandan iPhone 16e, “yılın en büyük fiyaskosu” unvanını devralıyor. 50 bin TL’yi aşkın fiyat etiketine sahip giriş seviyesi model, çok sayıda teknik sınırlamadan muzdarip.

Cihaz ne yazık ki 60 Hz ile sınırlı bir ekran sunuyor. Ultra geniş açılı lens barındırmayan modelde Wi-Fi 7 desteği de bulunmuyor. 2025 yılında bu ciddi tavizler, daha uygun fiyatlı bir model için bile aşırı görünüyor.

Son olarak 2025 yılında satın alınabilecek en iyi iPhone’lar içeriğimize de göz atabilirsiniz. Ayrıca iPhone 17 Pro Max ile Samsung Galaxy S25 Ultra karşılaştırma içeriğimizi de inceleyebilirsiniz.