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    Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2025’in tasarımları ortaya çıktı

    Samsung'un 9 Temmuz tarihinde tanıtacağı Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2025 modellerinin tasarımları sızdırıldı.
    Samsung akıllı saat
    • Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2025 akıllı saat modelleri yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtılacak.
    • Samsung'un merakla beklenen etkinliği 9 Temmuz'da New York'ta gerçekleşecek.
    • Lansmana haftalar kala üç akıllı saat modelinin de şık tasarımları ortaya çıktı.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 9 Temmuz tarihinde New York’ta Galaxy Unpacked etkinliğini gerçekleştirecek. Merakla beklenen bu lanmsanda Galaxy Z Flip 7, Z Flip 7 FE ve Z Fold 7 modelleri resmi olarak duyurulacak.

    Etkinliğin bir diğer önemli sürprizi ise şirketin yeni akıllı saatleri olacak. Heyecan uyandıran Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2025 için geri sayım başlarken, söz konusu modellerin şık tasarımları ortaya çıktı. Evan Blass tarafından sızdırılan görüntüler, cihazlardan neler bekleyebileceğimize dair bizlere önemli ipuçları sunuyor.

    Samsung’un yeni akıllı saatlerinin göz alıcı tasarımları sızdırıldı

    Temel model de dahil olmak üzere tüm modellerde birleştirici bir tasarım öğesi, saatlere ayırt edici ve modern bir görünüm kazandıran kare tasarımının benimsenmesi oluyor. Galaxy Watch 8 Classic cihazın birinci sınıf hissini de artıran dönen çerçevenin geri dönüşünü sunuyor.

    AndroidHeadlines’ın haberine göre rafine analog kadran, şık gümüş kasa ve yeni özel eylem düğmesi, lüksünü ve işlevselliğini daha da vurguluyor. Watch 8 Classic her zamanki gibi, Galaxy Watch 8’den daha fazla özelliğe sahip olmayı vaat ediyor.

    Samsung Galaxy Watch 8 tasarımı
    Samsung Galaxy Watch 8 tasarımı | Kaynak: Android Headlines/Evan Blass

    Sızdırılan görüntüler ayrıca biraz daha kalın ve muhtemelen daha ağır bir profil gösteriyor. Görsel olarak Classic diğer modellere göre biraz daha yumuşak ve daha doğal eğrilere sahip gibi görünüyor.

    Renk seçeneklerine gelince, Galaxy Watch 8’in Grafit’e ek olarak göz alıcı bir Gümüş rengiyle gelmesi bekleniyor. Öte yandan Galaxy Watch 8 Classic, büyük ihtimalle siyah ve beyaz seçeneklerine sadık kalacak. Galaxy Watch 7’nin halefinin 40 mm ve 44 mm varyantlarında gönderilmesi beklenirken, Classic’in büyük ihtimalle tek ve ayırt edici bir 46 mm versiyonla karşımıza çıkacak.

    Samsung Galaxy Watch 8 Classic tasarımı
    Samsung Galaxy Watch 8 Classic tasarımı | Kaynak: Android Headlines/Evan Blass

    Galaxy Watch Ultra (2025) selefinin sağlam estetiğini kopyalıyor. Cömert 47 mm kasayı, karakteristik turuncu eylem düğmesini ve iki ek fiziksel düğmenin varlığını doğruluyor.

    Tasarımdaki bu süreklilik, Samsung’un Ultra serisinin görsel kimliğini sağlamlaştırma ve onu dayanıklılık ve aşırı performansla ilişkilendirme isteğini vurguluyor. Görüntülerden ortaya çıkan belirli bir ayrıntı, ikinci nesil Galaxy Watch Ultra’nın muhtemelen “Titanyum Mavisi” versiyonu olarak pazarlanacak olan görünümü oluyor.

    Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 tasarımı
    Samsung Galaxy Watch Ultra 2025 tasarımı | Kaynak: Android Headlines/Evan Blass

    Gerçek kasa daha çok gümüş tonuna doğru eğilim gösterirken, kayış mavi renkte göze çarpıyor ve tüketiciler için çekici bir görsel kontrast yaratıyor. Cihazın diğer renkleri arasında ise Titanyum Gri ve Titanyum Gümüş seçenekleri yer alıyor.

    Yeni akıllı saatler One UI 8 Watch ile kutudan çıkacak

    Tüm yeni akıllı saat modelleri lansmandan itibaren One UI 8 Watch ile önceden yüklenmiş olarak gelecek. Samsung’un kullanıcı arayüzünün yeni sürümü, daha bütünsel ve gelişmiş bir sağlık yönetimi deneyimi için yeni özellikler getirecek.

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    Şimdilik Galaxy Watch 8, Watch 8 Classic ve Watch Ultra 2025 için seleflerine göre belirli dahili iyileştirmeler hakkındaki ayrıntılar yetersiz kalmaya devam ediyor. Fakat birkaç hafta içinde resmi bir duyurunun yapılacağı, Samsung’un yakında teknik özellik sayfaları ve özellik listeleri yayınlayarak belirsizlikleri gidereceği biliniyor.

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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