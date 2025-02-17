Samsung telefonlara kötü haber: Android 15 ertelendi

Samsung telefonlar için Android 15 güncellemesi ertelendi.

Şu anda marka, yeni güncellemeyi yalnızca Galaxy S25 serisi modellerinde kullanıcılara sundu.

Galaxy S24 serisi ve diğer modellerin ise güncellemeyi en erken Nisan ayından itibaren alacağı aktarılıyor.

Samsung telefonlar için kötü haber geldi. Güney Koreli teknoloji devi, geçtiğimiz haftalarda piyasaya çıkan Galaxy S25 serisi akıllı telefon ailesinin dışında One UI 7’nin yeni özelliklerinden yararlanmak isteyen kullanıcılarını bir miktar üzecek. Samsung akıllı telefonlar için Android 15 işletim sistemi güncellemesi ertelendi.

Samsung Galaxy akıllı telefonlar için Android 15 güncellemesinin kararlı sürümünün Nisan ayından itibaren yayınlanması bekleniyor. Şimdilik sadece en yeni modellerin güncel Android özelliklerinden kısa bir süreliğine yararlanabilecek. Zira Google daha önce Android 16’nın Mayıs veya Haziran ayları arasında piyasaya sürülebileceğini duyurmuştu.

Yani Google bir sonraki mobil işletim sistemi için adım atarken, Samsung ise Android 15’in kararlı sürümünü cihazlarına ancak getirmiş olacak. Şirket, 2024 yılının son çeyreğinden bu yana Galaxy S24 serisi modellerinde Beta olarak güncellemeyi test ediyor. Önümüzdeki aylarda ise nihayet bu bekleyiş son bulacak gibi görünüyor.

Samsung, Android 15 güncellemesinin gecikme sebebini paylaşmadı

Şimdilik ne yazık ki Samsung, Android 15 işletim sistemi güncellemesinin gecikme sebebini açıklamadı. Güney Koreli şirketin en yeni amiral gemisi olan Galaxy S25 serisi halihazırda güncel yazılım özelliklerine sahip durumda. Teorik olarak markanın 2024 yılında piyasaya sürdüğü telefonlarındaki bileşenler de her şeyi doğru bir şekilde çalıştırmak için fazlasıyla yeterli donanımlar sunuyor.

9to5Google’ın haberine göre Samsung Galaxy S24 serisi kullanıcıları henüz beklemede olsa da diğer birçok marka, Android 15 işletim sistemini uyumlu cihazlarına dağıtmaya başladı. Bu da ne yazık ki Samsung’u bununla alakalı olarak rakiplerinin gerisinde bırakıyor.

Çeşitli kaynaklar, yeni işletim sisteminin dağıtımında yaşanan gecikmeler nedeniyle Samsung’un One UI 7.0.1 yazılımını bu yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya sürülecek yeni katlanabilir telefonlarından önce kullanıma sunmasının pek mümkün olmadığı yorumları yapılıyor.

Samsung Galaxy S24 serisi için altı adede kadar Beta sürümünün planlandığı belirtiliyor. Beta 4 bu ayın sonlarına doğru, Beta 5 güncellemesi Mart ayında, Beta 6 ise Nisan’da yayınlanacak. Ayrıca tablet gibi diğer Galaxy cihazları için Android 15’in tam sürümü yayınlanacak.

Android 15 alacak Samsung telefonlar

Geçtiğimiz günlerde Android Police tarafından ortaya çıkarılan bir rapor, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesini hangi modellerin alacağına dair önemli ipuçları paylaştı. Yeni güncellemenin şu cihazlarda yayınlanacağı ifade edildi: