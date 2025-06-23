iPhone 17 ve 17 Pro ekran boyutları “yanlışlıkla” sızdırıldı

iPhone 17 serisinin ekran boyutları sızdırıldı.

Spiegen, Amazon'da listelediği ekran kılıfları ile yeni amiral gemisi cihazların hangi boyutlarda geleceğini ortaya çıkardı.

Yapılan listelemeye göre iPhone 17 serisi 6,3 inçlik ekranla karşımıza çıkacak.

Apple tarafından geliştirilen iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesinin Eylül ayından önce duyurulması beklenmiyor. Şirket geleneklerine sadık kalarak muhtemelen bu yıl da yeni telefonlarını Eylül’de karşımıza çıkarmayı planlıyor. Dört modelden oluşacak seri, radikal bir kararla “Plus” modelinin yerine ultra ince tasarımlı “Air” cihazını tüketicilerle buluşturacak.

Amazon bugün her iki modelle de uyumlu bir Spigen ekran koruyucusu listeledi. Bu da iPhone 17 serisi akıllı telefon modellerinin ekran boyutları ile ilgili bizlere önemli ipuçları sunuyor. Merakla beklenen cihazların, iPhone 16 serisinin aksine aynı boyutta olacağını doğrulanıyor.

iPhone 17 serisinin ekran boyutları belli oldu

GSMArena tarafından aktarılan bilgilere göre listede Spigen’in EZ Fit ekran koruyucusunun, hepsi 6,3 inç ekrana sahip olan iPhone 16 Pro, iPhone 17 ve iPhone 17 Pro ile uyumlu olduğu belirtiliyor.

Dolayısıyla bu da serinin iki ana modelinin aynı boyutta olacağı anlamına geliyor. Küçük bir hatırlatma yapmak gerekirse iPhone 16 serisinde temel model 6,1 inç, iPhone 16 Pro ise 6,3 inç büyüklüğünde karşımıza çıkmıştı.

Öte yandan serinin en gelişmiş seçeneği olan iPhone 17 Pro Max’in 6.9 inçlik daha büyük bir ekrana sahip olması bekleniyor. Ultra ince bir tasarıma ev sahipliği yapması beklenen iPhone 17 Air’ın ise 6.6 inçlik biraz daha küçük bir ekrana sahip olacağı ve ultra ince bir tasarım ile geleceği konuşuluyor.

Serinin tüm modelleri 120 Hz ekranla gelecek

Merakla beklenen iPhone 17 ve iPhone 17 Air cihazları nihayet 120 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla karşımıza çıkacak. Fakat Apple, “ProMotion” özelliğini yine serinin “Pro” modellerine özel tutmaya devam edecek.

120 Hz ekranlar, geleneksel 60 Hz ekranlara kıyasla daha akıcı kaydırma ve üstün görseller ortaya koyuyor. Sosyal ağlarda kaydırma veya yoğun oyun oynama gibi aktiviteler sırasında fark hemen anlaşılıyor.

ProMotion teknolojisi kullanıcı etkileşimlerine ve oynatılan içeriğe göre 1 Hz’den 120 Hz’e kadar değişen bir değişkenlik sunarak bu performansı artırıyor. Maksimum frekansa ihtiyaç duyulmadığında enerji tüketimini düşürüyor.

Son olarak iPhone 17 ailesinin iki yeni renk seçeneği sızdırıldı. Söylentilere göre cihaz mor ve elma yeşili renklerini tüketicilerle buluşturacak.