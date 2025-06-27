Orta seviye canavarı Samsung Galaxy M36 5G çıktı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un yeni orta seviye canavarı Galaxy M36 5G resmen duyuruldu.

Güney Kore'ye özel Galaxy Jump 4'ün küresel pazar için yeniden markalandırılmış sürüm olan bu cihaz, orijinal model ile aynı özellikleri taşıyor.

İlk olarak Hindistan pazarında satışa çıkan telefonun yakında Türkiye'ye de ulaşması bekleniyor.

Samsung bugün orta seviye akıllı telefon pazarına hitap eden yeni Galaxy M36 5G modelini resmi olarak piyasaya duyurdu. Bu cihaz aslında dün Güney Kore pazarına özel olarak tanıtılan Galaxy Jump 4 ile tamamen aynı özellikleri taşıyor. Cihazın ismi yalnızca markanın pazarlama stratejisinden dolayı değişiklik gösteriyor.

GSMArena’ya göre şirketin yeni telefonu, “Galaxy A” serisine daha da yakınlaşan görsel özü benimseyerek hap şeklindeki kamera modülüne kavuşuyor. Ayrıca Samsung, akıllı telefonun ön yüzünü korumak için Corning Gorilla Glass Victus+ kullandığını, parmak izi okuyucunun ise güç tuşunun üzerinde konumlandırıldığını da vurguluyor.

Samsung Galaxy M36 5G özellikleri

Ekran: Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı

Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7 inç AMOLED ekran, 120 Hz yenileme hızı İşlemci: Samsung Exynos 1380

Samsung Exynos 1380 RAM kapasitesi: 6 GB RAM

6 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB dahili depolama

128 GB dahili depolama Selfie kamerası: 13 MP ön kamera

13 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP sensörlü ana lens (OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens

50 MP sensörlü ana lens (OIS), 8 MP sensörlü ultra geniş lens ve 2 MP sensörlü makro lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, FM radyo ve NFC

5G bağlantısı, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6, FM radyo ve NFC Batarya kapasitesi: 25W şarjlı 5.000 mAh pil

25W şarjlı 5.000 mAh pil İşletim sistemi: Android 15 tabanlı One UI 7.0 kullanıcı arayüzü

6.7 inçlik AMOLED ekrana sahip olan yeni Samsung telefonu, 120 Hz’e kadar yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük kalitesi sunuyor. Günlük aktivitelerde ve hafif oyunlarda iyi bir performans sağlamak için cihazda Exynos 1380 çipi yer alıyor. Ayrıca 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı mevcut.

Orta seviye telefon modeli 5.000 mAh batarya ve 25W kablolu şarj desteği ile geliyor. Cihaz işletim sistemi olarak Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzüyle çalışıyor. Samsung, Galaxy M36 5G için altı yıla kadar güncelleme garantisi veriyor. Ayrıca Circle to Search, Gemini’yi asistan olarak kullanma ve fotoğraflardan istenmeyen nesneleri kaldırma gibi bazı yapay zeka özellikleri de karşımıza çıkıyor.

Bu akıllı telefonda ayrıca çift SIM 5G bağlantısı, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, FM radyo ve Samsung Pay ile temassız ödeme için NFC bulunuyor. Samsung Galaxy M36 5G modelinin kamera seti 50 MP ana sensör (OIS), 8 MP ultra geniş açılı sensör ve 2 MP makro sensörden oluşuyor. Ön tarafta ise 13 MP selfie kamerasına yer veriliyor.

Samsung Galaxy M36 5G fiyatı

Turuncu, siyah ve yeşil renk seçenekleri ile karşımıza çıkan orta segment Samsung telefonu şu anda yalnızca Hindistan pazarında satılıyor. Cihazın satış fiyatı ise 16.499 rupi (yaklaşık 7 bin 700 TL) olarak belirtiliyor.