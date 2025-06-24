iPhone 17 Pro buhar odasıyla uzun süreli oyun performansı vadediyor

Apple bu yılın Eylül ayında iPhone 17 serisi akıllı telefon ailesini piyasaya sunacak.

Merakla beklenen iPhone 17 Pro ve Pro Max cihazları çipi soğutmak için özel bir buhar odası teknolojisiyle gelecek.

Amiral gemisi telefonlar bu sayede uzun oyun oturumlarında bile üst düzey ve konforlu bir deneyime kapı aralayacak.

iPhone’larda çipi soğutmak için buhar odası soğutma teknolojisinin kullanılması ile ilgili iddialar 2021 yılına kadar uzanıyor. O yıl analist Ming-Chi Kuo, Apple’ın iPhone 13 için teknolojiyi test ettiğini bildirmişti.

Çözüm o modelde uygulanmadı. Fakat Kuo daha sonra konuyu tekrarlayarak, özellikle de yaklaşan iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için ısı dağıtımı için bir buhar odası teknolojisini araştırıldığını belirtti.

Bu yılın başlarında gelen diğer raporlar bu teoriyi destekleyerek, Apple’ın iPhone 17 serisinde iç sıcaklıkları düşük tutmak için sistemi entegre edeceğini ve A19 ve A19 Pro uygulama işlemcilerinin aşırı ısınmasını önleyeceğini öne sürdü. Majin Bu’nun son iddiaları da bu teoriyi güçlendiriyor.

Hiçbir oyun iPhone 17 Pro modellerini “terletmeyecek”

Apple’ın iPhone 16 serisi için mevcut ısı dağıtma stratejileri grafen tabakalarına dayanıyor. Bu bileşenler ısıyı A18 ve A18 Pro yonga setlerinden uzaklaştırıp cihazın daha soğuk bölgelerine doğru çekmek için tasarlanıyor.

Apple başka bir teknik değişiklikte iPhone 15 serisinin pillerini kaplayan filmi, iPhone 16 modellerine güç veren hücreler için metal bir kapakla değiştirdi. Bu mekanizma gövdenin iletkenliğini kullanarak pilden ısıyı çekip cihazın daha geniş bir alanına dağıtıyor. Şirket ayrıca dahili bileşenleri soğutmaya yardımcı olması için cihazın metal ve cam dış yüzeyine güveniyor.

Ortaya çıkan son raporlar, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin bir buhar odası teknolojisini benimseyeceğini iddia ediyor. Yeni sistem minimum miktarda sıvı içeren küçük, kapalı bir metal plaka veya odadan oluşuyor. Akıllı telefonun çalışma sıcaklığı arttıkça, odanın içinde bulunan sıvı buharlaşıyor. Oluşan buhar odadan telefonun daha düşük sıcaklıklara sahip bölgelerine hareket ediyor. Burada sıvı hale geri dönüyor.

Buharlaşma ve yoğunlaşma aşamalarının aralıksız tekrarlanması, iç ısının hızla azalmasını sağlıyor. Bu mekanizmanın temel faydası, termal daraltma olarak bilinen bir işlem olan yonga setlerinin performansını düşürmeye gerek kalmadan cihazı etkili bir şekilde soğutma yeteneği oluyor.

Güvenilir kaynaklar iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin daha fazla termal sorun yaşayacağını iddia ediyor. Şirketin temel modellere göre daha teknolojik olarak gelişmiş bir işlemci ve ekranın entegre ettiği vurgulanıyor.

Sonuç olarak iPhone 17 ve iPhone 17 Air olarak tanımlanan Pro olmayan modeller, geleneksel ısı dağıtma yöntemlerini kullanmaya devam edecek. Buhar odası etkili olduğu kanıtlanırsa, kullanıcılar iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in yoğun ve uzun süreli kullanımda bile dokunulduğunda fark edilir derecede serin kaldığını görebilecek gibi duruyor.