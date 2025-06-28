Samsung Galaxy S24 FE modeli 8 bin TL indirimle A101’e geldi

Samsung'un orta seviye telefonu Galaxy S24 FE, A101'de 8 bin TL indirimle satılıyor.

Bunun yanı sıra A101'e bu hafta akıllı televizyon, kulaküstü kulaklık, güvenlik kamerası ve takip cihazı gibi ürünler de geliyor.

Samsung’un orta seviye akıllı telefon modeli Galaxy S24 FE indirimli fiyat avantajı ile A101 mağazalarında satışa çıktı. Yeni bir cihaz satın almak isteyen tüketiciler için öne çıkan bu seçenek, fiyat-performans odaklı bir mobil deneyime ev sahipliği yapıyor.

A101 26 Haziran 2025 kataloğu ile birlikte karşımıza çıkan Galaxy S24 FE bu hafta listedeki tek teknolojik ürün değil. Bunun yanı sıra mağazaya akıllı televizyon, kulaklık, güvenlik kamerası ve takip cihazı gibi ürünler de geldi.

Awox B234300 43″ 109 Ekran Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV, Hyundai 50HYN3205 50″ 127 Ekran 4K Ultra HD WebOS LED TV ve Philips 55PUS8009 55″ 139 Ekran 4K Ultra HD Uydu Alıcılı Smart LED Ambilight TV modelleri sırasıyla 6.799 TL, 11.999 TL ve 24.499 TL’den listeleniyor.

Redmi 14C modeli 7.999 TL’den sunuluyor. Blackshark V2 Pro kulaküstü kulaklık 4.999 TL’ye tüketicilere sunuluyor. Xiaomi C301 Smart Kamera 1.299 TL’den satılırken, son olarak 4’lü Apple AirTag takip cihazı 4.199 TL karşılığında elde edilebiliyor.

A101 – Galaxy S24 FE indirimli fiyatı ne kadar?

Samsung’un fiyat-performans odaklı telefonu Galaxy S24 FE, markanın resmi internet sitesinde 128 GB depolama alanına sahip sürümüyle 30 bin 499 TL’den sunuluyor. 256 GB depolamalı sürüm ise 34.499 TL karşılığında satın alınabiliyor.

A101 Aldın Alın Ekstra aktüel ürünler listesi ile karşımıza çıkan Galaxy S24 FE modeli 8 bin TL indirim sunuyor. Cihaz 256 GB’lık sürümüyle 26 bin 499 TL’den satılıyor.

Samsung Galaxy S24 FE teknik özellikleri

Boyutlar: 162 x 77,3 x 8 milimetre

162 x 77,3 x 8 milimetre Ağırlık: 213 gram

213 gram Ekran: Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran

Full HD+ çözünürlüklü 6,7 inç Dinamik AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızına sahip ekran İşlemci: Samsung Exynos 2400e

Samsung Exynos 2400e RAM kapasitesi: 8 GB RAM

8 GB RAM Dahili depolama alanı: 128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama

128 GB, 256 GB ve 512 GB dahili depolama Selfie kamerası: 10 MP ön kamera

10 MP ön kamera Arka kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens

50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı lens ve 8 MP sensörlü 3x optik yakınlaştırmalı telefoto lens Bağlantı: 5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C

5G bağlantısı, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, GPS ve USB-C Batarya kapasitesi: 25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil

25 watt hızlı şarjlı 4.700 mAh pil İşletim sistemi: Android 14 tabanlı One UI 6.1 arayüzü

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