Samsung Galaxy Note 20 Ultra kullanıcıları için can sıkıcı ekran sorunu

Samsung Galaxy Note 20 Ultra kullanıcıları can sıkıcı bir ekran hatasından şikayetçi...

Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre cihazın ekranında aniden dikey çizgiler görülüyor.

Öte yandan kullanıcılar bu hatanın herhangi bir hasar durumu olmadan, tamamen kendi kendine meydana geldiğini savunuyor.

Note 20 ailesi, Samsung’un 2020 yılında tanıttığı son Note serisi olarak biliniyor. Aradan 5 yıl geçmesine rağmen, özellikle de Ultra model olmak üzere bu seriden modelleri kullanan çok sayıda kullanıcı mevcut. Fakat kullanıcılar son günlerde can sıkıcı bir sorundan şikayetçi durumda.

Her geçen gün giderek daha da fazla artan sayıda bir kullanıcı topluluğu, ekranda dikey olarak uzanan yeşil veya bazen pembe bir çizginin göründüğünü bildiriyor. Bu can sıkan hata, son zamanlarda yeniden ortaya çıkan sinir bozucu bir sorun olarak tepki topluyor.

Note 20 Ultra kullanıcıları sorunun “sebepsiz” ortaya çıktığını söylüyor

Dikey çizgilerle ilgili benzer sorunlar, Galaxy S20, S21, S22, S23 ve hatta S24 dahil olmak üzere AMOLED ekranlı birden fazla Samsung amiral gemisini yıllar boyunca etkiledi. Samsung, 2023 gibi erken bir tarihte bu sorundan etkilenen bazı Note 20 Ultra kullanıcılarına ücretsiz ekran değişimi bile teklif etti.

Gizmochina’nın haberine göre bu durumdan etkilenen birçok kullanıcı ayrıca telefonlarının fiziksel bir hasara uğramadığını iddia ediyor. Yani bu cihazlar herhangi bir şekilde düşürülmedi veya suya maruz kalmadı. Fakat çizgi birdenbire ortaya çıktı.

Şimdiye kadar hiçbir akıllı telefon üreticisi bu sorunun temel nedenini açıkça açıklamadı. Ancak sorun genellikle bir yazılım güncellemesinden sonra ortaya çıkıyor.

Şikayetlerin artmasına rağmen Samsung henüz bu konu hakkında yorum yapmadı. Uzmanlar bu sorunun yaşlanan AMOLED alt piksellerinden veya bir yazılım güncellemesinin daha da kötüleştirebileceği ekranın IC çipindeki bir sorundan kaynaklanabileceğini tahmin ediyor.

Samsung geçmişte belirli etkilenen cihazlar için ücretsiz tek seferlik ekran değişimi teklif etmiş olsa da Note 20 Ultra’nın yaşı ve artık dört yıllık destek politikası kapsamına girmemesi muhtemelen artık uygun olmadığı anlamına geliyor.

Öte yandan onarım programı genellikle katı koşullara sahip. Cihazın herhangi bir fiziksel hasardan arınmış olması gerekliliği gibi ağır bazı şartlar mevcut. Bu da birçok kullanıcının üretici hatası gibi görünen bir durum için onarım maliyetini kendisi üstlenmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Son olarak Samsung’un bu eski modelini unutmadığını bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Şirket geçen ay Note 20 serisi akıllı telefon ailesi için sürpriz bir güncelleme bile yayınlamıştı.