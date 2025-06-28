PNG formatı 20 yıl sonra ilk defa güncelleme aldı

W3C grubu PNG formatı için 20 yıl sonra yeni bir güncelleme getirdi.

Fakat bu güncellemenin dosya boyutunu küçültmeye yardımcı olmadığının altı çizildi.

W3C ekibi genişletilmiş dinamik aralıklı (HDR) bir renk paleti, animasyonlu PNG dosyaları ve EXIF ​​​​verileri için desteğini duyurdu.

PNG (Portable Network Graphics / Taşınabilir Ağ Grafiği) görüntü formatından sorumlu W3C çalışma grubu yakın zamanda 20 yıl sonra ilk kez güncellenmiş sürümünü sundu. Genişletilmiş dinamik aralıklı (HDR) bir renk paleti, animasyonlu PNG dosyaları ve EXIF ​​​​verileri için destek açıklandı.

Geliştiriciler yeniliklerin görüntülerin nihai boyutu üzerinde neredeyse hiçbir etkisi olmadığını söylüyor. W3C PNG çalışma grubu başkanı Chris Blum, formatın yeniden canlanmasının hızlı teknolojik ilerlemeden kaynaklandığını dile getirdi.

Bu aşamada PNG görüntüleri genişletilmiş dinamik aralık desteği, birçok uygulamada APNG animasyonlarının resmi olarak tanınması ve tam EXIF ​​​​verileri aldı. APNG özelliği çekim koşulları (kullanılan matrisler, lensler, deklanşör hızı), coğrafi konum, telif hakları ve daha fazlası hakkında daha fazla bilginin depolanmasını sağlıyor.

Adobe, Apple, BBC, Comcast/NBCUniversal, Google, MovieLabs gibi şirketlerin şu anda W3C’nin PNG geliştirmesine yardımcı olduğu belirtiliyor. Güncellenen formata destek halihazırda Google Chrome, Apple Safari, Firefox, Adobe Photoshop, DaVinci Resolve, Avid Media Composer, iOS ve macOS işletim sistemlerinde mevcut.

Chris Blum, “rüya takımının” PNG spesifikasyonuna yönelik bir sonraki iki güncelleme üzerinde çalıştığını ekliyor. Geliştirici, en azından dosya sıkıştırma ve paralel kodlama/kod çözmenin iyileştirileceğini de söylüyor.

PNG formatı nedir ve ne işe yarıyor?

PNG (Portable Network Graphics) görüntü formatı ilk defa 1996 yılında hayatımıza girdi. GIF formatına açık kaynaklı bir alternatif olarak geliştirilen format, kayıpsız sıkıştırma teknolojisi sayesinde görüntü kalitesini bozmadan dosya boyutunu küçültmesiyle öne çıktı.

PNG formatı 256 seviyeli yarı saydamlık sunuyor. 24-bit renk desteği ile gelen format aynı zamanda paletli ve gri tonlu görüntüleri de destekliyor.

PNG formatının kullanım alanları arasında web tasarımı, grafik tasarım, illustrasyon, arayüz öğeleri ve dijital çizimler gibi unsurlar geliyor.

Fakat PNG’nin bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin bu format JPEG’e göre daha büyük dosya boyutu taşıyor. Öte yandan PNG’de, GIF formatında olduğu gibi animasyon desteğine yer verilmiyor.