Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar

- Samsung, One UI 7 güncellemesini uyumlu modellerine dağıtmaya devam ediyor.
- Android 15 tabanlı yazılım pek çok amiral gemisi ve orta-üst seviye telefonda destekleniyor.
- Fakat güncelleme alamayacak birçok eski model bulunuyor. One UI 7'ye ulaşamayacak modeller belli oldu.
Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini uyumlu modellerine dağıtmaya devam ediyor. Başta amiral gemisi ve orta-üst düzey telefonlar olmak üzere markanın birçok cihazı yeni güncellemeyi destekliyor.
Fakat elbette ki listede güncellemeyi çalıştıramayan bazı modeller de bulunuyor. One UI 7 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar belli oldu. Listeye göz attığımızda Galaxy A, Galaxy S ve Galaxy Z serilerinden bazı modellere rastlıyoruz. Ayrıca bir de tablet modeli karşımıza çıkıyor.
Hangi Samsung modelleri One UI 7 güncellemesi alamayacak
Gizmochina’nın haberine göre Android 15 tabanlı yeni One UI 7 güncellemesi onlarca telefonda desteklenmeyecek. Listede yer alan modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:
Galaxy A serisi
- Galaxy A72
- Galaxy A52
- Galaxy A52 5G
- Galaxy A52s 5G
- Galaxy A32
- Galaxy A32 5G
- Galaxy A22
- Galaxy A22 5G
- Galaxy A13 5G
- Galaxy A12
- Galaxy A12 Nacho
- Galaxy A03
- Galaxy A03s
- Galaxy A03 Core
- Galaxy A02
- Galaxy A01 Core
- 2021 öncesi modeller
Galaxy S serisi
- Galaxy S20
- Galaxy S20+
- Galaxy S20 Ultra
Diğer cihazlar
- Galaxy Z Fold 2
- Galaxy Z Flip 2
- Galaxy Tab S5 Lite
Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.
Hangi modeller güncellemeyi destekleyecek?
One UI 7 güncellemesi alacak Samsung modeller belli oldu. Şirketin güncelleme dağıtım takvimi ortaya çıktı. Yakın zamanda güncellemeye ulaşacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor:
Mayıs 2025:
- Galaxy Tab S10 Plus 5G
- Galaxy Tab S10 Plus
- Galaxy Tab S10 Ultra 5G
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy S23
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Tab S9 5G
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 Plus 5G
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Ultra 5G
- Galaxy Z Flip 3
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy S21
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S8 5G
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8 Plus 5G
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Ultra 5G
- Galaxy S22
- Galaxy S22 Plus
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S21 FE
Haziran 2025:
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE 5G
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
- Galaxy A16
- Galaxy A35
- Galaxy A55
- Galaxy F16
- Galaxy M16
- Galaxy M35
- Galaxy M55
- Galaxy A34
- Galaxy A54
- Galaxy F15
- Galaxy M15
- Galaxy A25
- Galaxy F55
- Galaxy M55s
- Galaxy A05s
- Galaxy A15
- Galaxy A73
- Galaxy F05
- Galaxy F34
- Galaxy F54
- Galaxy M05
- Galaxy M34
- Galaxy Tab A9 Plus 5G
- Galaxy Tab A9 Plus
- Galaxy A14
- Galaxy A14 5G
- Galaxy A33
- Galaxy A53
- Galaxy F14
- Galaxy F14 5G
- Galaxy M14
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A06
- Galaxy Xcover7
- Galaxy M33
- Galaxy M53
Temmuz 2025:
- Galaxy Tab A9