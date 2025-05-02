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    Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar

    Android 15 tabanlı yeni One UI 7 güncellemesini alamayacak Samsung Galaxy akıllı telefonlar ortaya çıktı.
    • Samsung, One UI 7 güncellemesini uyumlu modellerine dağıtmaya devam ediyor.
    • Android 15 tabanlı yazılım pek çok amiral gemisi ve orta-üst seviye telefonda destekleniyor.
    • Fakat güncelleme alamayacak birçok eski model bulunuyor. One UI 7'ye ulaşamayacak modeller belli oldu.

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini uyumlu modellerine dağıtmaya devam ediyor. Başta amiral gemisi ve orta-üst düzey telefonlar olmak üzere markanın birçok cihazı yeni güncellemeyi destekliyor.

    Fakat elbette ki listede güncellemeyi çalıştıramayan bazı modeller de bulunuyor. One UI 7 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar belli oldu. Listeye göz attığımızda Galaxy A, Galaxy S ve Galaxy Z serilerinden bazı modellere rastlıyoruz. Ayrıca bir de tablet modeli karşımıza çıkıyor.

    Hangi Samsung modelleri One UI 7 güncellemesi alamayacak

    Gizmochina’nın haberine göre Android 15 tabanlı yeni One UI 7 güncellemesi onlarca telefonda desteklenmeyecek. Listede yer alan modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A72
    • Galaxy A52
    • Galaxy A52 5G
    • Galaxy A52s 5G
    • Galaxy A32
    • Galaxy A32 5G
    • Galaxy A22
    • Galaxy A22 5G
    • Galaxy A13 5G
    • Galaxy A12
    • Galaxy A12 Nacho
    • Galaxy A03
    • Galaxy A03s
    • Galaxy A03 Core
    • Galaxy A02
    • Galaxy A01 Core
    • 2021 öncesi modeller
    Samsung Galaxy S20 FE 5G
    Görsel: Samsung

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S20
    • Galaxy S20+
    • Galaxy S20 Ultra

    Diğer cihazlar

    • Galaxy Z Fold 2
    • Galaxy Z Flip 2
    • Galaxy Tab S5 Lite
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    Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FEGalaxy S22Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

    Hangi modeller güncellemeyi destekleyecek?

    One UI 7 güncellemesi alacak Samsung modeller belli oldu. Şirketin güncelleme dağıtım takvimi ortaya çıktı. Yakın zamanda güncellemeye ulaşacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

    Mayıs 2025:

    • Galaxy Tab S10 Plus 5G
    • Galaxy Tab S10 Plus
    • Galaxy Tab S10 Ultra 5G
    • Galaxy Tab S10 Ultra
    • Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 5
    • Galaxy S23
    • Galaxy S23 Plus
    • Galaxy S23 Ultra
    • Galaxy S24 FE
    • Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 4
    • Galaxy Tab S9 5G
    • Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S9 Plus 5G
    • Galaxy Tab S9 Plus
    • Galaxy Tab S9 Ultra
    • Galaxy Tab S9 Ultra 5G
    • Galaxy Z Flip 3
    • Galaxy Z Fold 3
    • Galaxy S21
    • Galaxy S21 Plus
    • Galaxy S21 Ultra
    • Galaxy Tab S8
    • Galaxy Tab S8 5G
    • Galaxy Tab S8 Plus
    • Galaxy Tab S8 Plus 5G
    • Galaxy Tab S8 Ultra
    • Galaxy Tab S8 Ultra 5G
    • Galaxy S22
    • Galaxy S22 Plus
    • Galaxy S22 Ultra
    • Galaxy S21 FE
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    Haziran 2025:

    • Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 FE 5G
    • Galaxy Tab S9 FE Plus
    • Galaxy Tab S9 FE Plus 5G
    • Galaxy A16
    • Galaxy A35
    • Galaxy A55
    • Galaxy F16
    • Galaxy M16
    • Galaxy M35
    • Galaxy M55
    • Galaxy A34
    • Galaxy A54
    • Galaxy F15
    • Galaxy M15
    • Galaxy A25
    • Galaxy F55
    • Galaxy M55s
    • Galaxy A05s
    • Galaxy A15
    • Galaxy A73
    • Galaxy F05
    • Galaxy F34
    • Galaxy F54
    • Galaxy M05
    • Galaxy M34
    • Galaxy Tab A9 Plus 5G
    • Galaxy Tab A9 Plus
    • Galaxy A14
    • Galaxy A14 5G
    • Galaxy A33
    • Galaxy A53
    • Galaxy F14
    • Galaxy F14 5G
    • Galaxy M14
    • Galaxy M14 5G
    • Galaxy A06
    • Galaxy Xcover7
    • Galaxy M33
    • Galaxy M53

    Temmuz 2025:

    • Galaxy Tab A9

    Efrahim Aslan

    İzmir doğumlu olan Efrahim Aslan, Dramatik Yazarlık ve Sinema-Televizyon eğitimi almıştır. Çeşitli edebiyat ve mizah dergilerindeki yazarlık ve çizerlik deneyiminin ardından dijital yayıncılığa geçmiştir. ShiftDelete.net'te Haber Müdürü olarak, Media Markt'ın aylık teknolojik yaşam dergisi MediaTrend'de ise Yayın Yönetmeni olarak görev almıştır. Şimdi ise Webmasto'da Yazar ve Editör olarak çalışmalarına devam etmektedir.

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