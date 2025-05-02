Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar

Samsung, One UI 7 güncellemesini uyumlu modellerine dağıtmaya devam ediyor.

Android 15 tabanlı yazılım pek çok amiral gemisi ve orta-üst seviye telefonda destekleniyor.

Fakat güncelleme alamayacak birçok eski model bulunuyor. One UI 7'ye ulaşamayacak modeller belli oldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 işletim sistemini temel alan One UI 7 güncellemesini uyumlu modellerine dağıtmaya devam ediyor. Başta amiral gemisi ve orta-üst düzey telefonlar olmak üzere markanın birçok cihazı yeni güncellemeyi destekliyor.

Fakat elbette ki listede güncellemeyi çalıştıramayan bazı modeller de bulunuyor. One UI 7 güncellemesi alamayacak Samsung telefonlar belli oldu. Listeye göz attığımızda Galaxy A, Galaxy S ve Galaxy Z serilerinden bazı modellere rastlıyoruz. Ayrıca bir de tablet modeli karşımıza çıkıyor.

Hangi Samsung modelleri One UI 7 güncellemesi alamayacak

Gizmochina’nın haberine göre Android 15 tabanlı yeni One UI 7 güncellemesi onlarca telefonda desteklenmeyecek. Listede yer alan modeller şu şekilde karşımıza çıkıyor:

Galaxy A serisi

Galaxy A72

Galaxy A52

Galaxy A52 5G

Galaxy A52s 5G

Galaxy A32

Galaxy A32 5G

Galaxy A22

Galaxy A22 5G

Galaxy A13 5G

Galaxy A12

Galaxy A12 Nacho

Galaxy A03

Galaxy A03s

Galaxy A03 Core

Galaxy A02

Galaxy A01 Core

2021 öncesi modeller

Galaxy S serisi

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Diğer cihazlar

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 2

Galaxy Tab S5 Lite

Yakın zaman önce Galaxy S24 serisi Türkiye’de One UI 7 güncellemesine kavuşmuştu. Bunun yanı sıra Galaxy S23 FE, Galaxy S22, Galaxy Z Fold 6, Z Flip 6, Z Fold 5 ve Z Flip 5, Galaxy Z Fold 4 ve Z Flip 4 de geçtiğimiz günlerde güncellemeye ulaştı.

Hangi modeller güncellemeyi destekleyecek?

One UI 7 güncellemesi alacak Samsung modeller belli oldu. Şirketin güncelleme dağıtım takvimi ortaya çıktı. Yakın zamanda güncellemeye ulaşacak cihazlar şu şekilde sıralanıyor:

Mayıs 2025:

Galaxy Tab S10 Plus 5G

Galaxy Tab S10 Plus

Galaxy Tab S10 Ultra 5G

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 5

Galaxy S23

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Tab S9 5G

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 Plus 5G

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Ultra 5G

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 3

Galaxy S21

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 Ultra

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S8 5G

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8 Plus 5G

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Ultra 5G

Galaxy S22

Galaxy S22 Plus

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Haziran 2025:

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE 5G

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE Plus 5G

Galaxy A16

Galaxy A35

Galaxy A55

Galaxy F16

Galaxy M16

Galaxy M35

Galaxy M55

Galaxy A34

Galaxy A54

Galaxy F15

Galaxy M15

Galaxy A25

Galaxy F55

Galaxy M55s

Galaxy A05s

Galaxy A15

Galaxy A73

Galaxy F05

Galaxy F34

Galaxy F54

Galaxy M05

Galaxy M34

Galaxy Tab A9 Plus 5G

Galaxy Tab A9 Plus

Galaxy A14

Galaxy A14 5G

Galaxy A33

Galaxy A53

Galaxy F14

Galaxy F14 5G

Galaxy M14

Galaxy M14 5G

Galaxy A06

Galaxy Xcover7

Galaxy M33

Galaxy M53

Temmuz 2025: