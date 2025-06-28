Bütçe dostu Samsung Galaxy Buds Core tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Samsung'un bütçe dostu yeni kablosuz kulaklığı resmen tanıtıldı.

Uygun fiyatlı Galaxy Buds Core şık tasarımı ve yapay zeka odaklı işlevsel özellikleriyle öne çıkıyor.

İlk olarak Katar'da satışa çıkan kulaklığın yakında Türkiye'ye de gelmesi bekleniyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 9 Temmuz’daki yaklaşan Galaxy Unpacked etkinliğinden önce Galaxy Buds Core kablosuz kulaklıklarını duyurdu. Cihaz, orta seviye canavarı Galaxy M36 5G ile birlikte sahneye çıktı.

Yeni kulaklıklar uygun fiyatlı Bluetooth kulaklık segmentini hedefliyor. Model günlük dinleme için temel bir çözüm arayanlara hitap edecek. Fakat ürünün şu anda tek dezavantajı bulunabilirlikleri gibi görünüyor. Cihaz yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri gibi belirli pazarlarda resmi olarak mevcut durumda.

Samsung Galaxy Buds Core neler sunuyor?

Galaxy Buds Core tasarımı geçen yılki Galaxy Buds FE’ye son derece benzer bir tasarıma ev sahipliği yapıyor. Değiştirilebilir kanatlar, kulaklıkların hareket halindeyken bile kulağa iyi oturmasını sağlayan sabit ve rahat bir uyum sağlıyor.

Samsung belirgin baslarla yüksek kaliteli ses için dinamik bir dönüştürücü vaat ediyor. Fakat daha kesin ayrıntılar sunmuyor. Ürünün başlıca avantajları arasında aktif gürültü engelleme (ANC) de yer alıyor. Böylelikle müzik dinlerken çevrenizden rahatsız olmayacaksınız. Her kulaklıktaki üç mikrofon üst düzey arama kalitesine imkan tanıyor.

Modern bir kulaklığa yakışır şekilde Samsung Galaxy Buds Core da yapay zeka destekli akıllı özelliklerle birlikte geliyor. Bunların arasında doğrudan kullanıcının kulaklarına iki yönlü yüz yüze çeviri sağlayan AI Interpreter da karşımıza çıkıyor. Bu özellik özellikle gezginler veya yabancı bir dilde sohbet ederken kullanışlı bir seçenek olarak dikkat çekiyor.

Kulaklıklar öncelikle Galaxy telefon ve tablet kullanıcıları için tasarlanmıştır. Bir telefon veya tabletle kolay eşleştirme ve Samsung Find hizmetini kullanarak yerelleştirme özelliğine sahip. Cihaz dokunmatik olarak kontrol ediliyor ve gerektiğinde birden fazla cihaz arasında otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Galaxy Buds Core fiyatı

Samsung’un yeni kablosuz kulaklık modeli resmi mağazada siyah ve beyaz olarak mevcut durumda. Ürünün Katar e-mağazasındaki tanıtım fiyatı 174 QAR (yaklaşık 1.900 TL) olarak belirlendi.

Yeni kulaklıkların ilerleyen haftalarda Türkiye dahil diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Belki de cihazın geniş kitlelere ulaşması, 9 Temmuz’daki Galaxy Unpacked etkinliğinde gerçekleşebilir.